Kate Middleton | Η αγαπημένη της συνήθεια που δεν αντέχει ο William

Τα χόμπι, οι συνήθειες και τα ταλέντα των μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχουν γίνει γνωστά μέσα από μικρές εξομολογήσεις τους. Αυτό που συνήθως δεν ξέρουμε είναι η γνώμη που έχουν οι υπόλοιποι για αυτά. Για παράδειγμα, ο πρίγκιπας William δεν αντέχει μία από τις αγαπημένες συνήθειες της Kate Middleton.

Ο αθλητισμός ήταν πάντα στη ζωή της Kate Middleton

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως και πολλοί από τους royals της Βρετανίας, λατρεύει τα σπορ. Έχει μυηθεί σε αυτά από πολύ μικρή ηλικία. Μιλώντας στο podcast Good, the Bad and the Rugby εκμυστηρεύτηκε: "Θυμάμαι πάντα να είμαστε δραστήριοι, να χρησιμοποιούμε το σώμα μας είτε για να περπατήσουμε είτε να σκαρφαλώσουμε στην περιοχή της λίμνης στη Σκωτία ή να κολυμπάμε από μικρή ηλικία".

Getty Images H Kate Middleton σε αγώνα κωπηλασίας το 2007.

"Οι γονείς μου πάντα μας ενθάρρυναν να κάνουμε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες και πάντα μας ενθάρρυναν να κάνουμε ομαδικά αθλήματα και να δοκιμάζουμε πράγματα" συνέχισε η Kate Middleton.

Λατρεύει την κολύμβηση σε κρύο νερό

Όσον αφορά την κολύμβηση, δεν είναι αποζητά απλά τη χαλάρωση σε μία ζεστή πισίνα. Η 41χρονη πριγκίπισσα παραδέχτηκε στη συνέντευξή της ότι είναι λάτρης της κολύμβησης σε κρύο νερό. Κάτι που ο σύζυγός της φυσικά θεωρεί "τρελό".

"Κολύμπι σε κρύο νερό, όσο πιο κρύο τόσο καλύτερα" εξήγησε η Kate Middleton που έχει μεγάλη τριβή με τις καταδύσεις. "Μου αρέσει πραγματικά. Σε τέτοιο βαθμό που όπου ο William λέει 'Είσαι τρελή' και είναι σκοτεινά και βρέχει. Θα πάω και θα ψάξω για το κρύο νερό. Το λατρεύω".