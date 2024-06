Françoise Hardy | Έφυγε από τη ζωή η Γαλλίδα μουσικός και fashion icon

Μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες και τραγουδοποιούς της Γαλλίας, η Françoise Hardy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. "Η μαμά έφυγε" έγραψε ο γιος της, Thomas Dutronc, που είναι επίσης μουσικός, ανακοινώνοντας τα δυσάρεστα νέα.

Αφήνει πίσω της μία πορεία πέντε δεκαετιών στις οποίες κυκλοφόρησε σχεδόν 30 άλμπουμ. Δεν ήταν όμως η μουσική ο μόνος τομέας που διέπρεψε.

Η Françoise Hardy εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή το 1992 και αναδείχθηκε σε ένα ποπ είδωλο που κέρδισε το ενδιαφέρον του Mick Jagger και του Bob Dylan. Γνωστή για τις μελαγχολικές της μπαλάντες, έγινε το σύμβολο του γαλλικού ποπ κινήματος Yé-yé. Στα πιο γνωστά της τραγούδια συμπεριλαμβάνονται τα All the Girls and Boys (Tous les garçons et les filles), It Hurts to Say Goodbye (Comment te dire adieu) και My Friend the Rose (Mon amie la rose).

Οι σχεδιαστές μόδας που ενέπνευσε

Γεννημένη στο Παρίσι του 1944 και μεγαλωμένη από τη μητέρα της. Η Françoise Hardy, όπως πολλά άλλα κορίτσια της εποχής της, μεγάλωσε ακούγοντας Elvis Presley, Cliff Richard και άλλους Αμερικανούς και Βρετανούς σταρ στο Radio Luxembourg. Υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο μόλις στα 17 της ενώ το τελευταίο της άλμπουμ, Personne D'Autre (Nobody Else) κυκλοφόρησε το 2018.

Εκτός από τη μουσική της όμως ήταν και το στιλ της που ξεχώρισε. Έγινε το μοντέλο για διάσημους σχεδιαστές. Ανάμεσά τους ο Yves Saint Laurent και ο Paco Rabanne που σχεδίασε για εκείνη ένα μίνι φόρεμα φτιαγμένο από μικρές χρυσές πλάκες.

Ο frontamn των Rolling Stones, Mick Jagger την αποκάλεσε κάποτε ως την "ιδανική γυναίκα" ενώ ο συνάδελφός του, Bob Dylan της είχε στείλει πολλές ερωτικές επιστολές. Την αναφέρει μάλιστα σε ένα ποίημα στην πίσω πλευρά του άλμπουμ Another Side of Bob Dylan που κυκλοφόρησε το 1964.

Στις αξιομνημόνευτες μουσικές συνεργασίες της συμπεριλαμβάνονται και οι Blur και Iggy Pop. Η Françoise Hardy υπήρξε όμως και ηθοποιός συμμετέχοντες σε ταινίες των Jean-Luc Godard, Roger Vadim και John Frankenheimer.

Όσο για την προσωπική της ζωή, παντρεύτηκε μία φορά με τον τραγουδιστή Jacques Dutronc με τον οποίο απέτησε τον γιο της. Χώρισαν στα τέλη του 1980 αλλά αναφερόταν σε εκείνον ως την αγάπη της ζωής της.

Τα προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της πέρασε δύσκολα με την υγεία της. Το 2004 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα. Το 2015, έπειτα από μία πτώση, μπήκε σε προκαλούμενο κώμα. Το 2021 είπε ότι είχε καρκίνο σε ένα από τα αυτιά της και ένιωθε "κοντά στο τέλος" της ζωής της.

Τα γαλλικά μέσα την αποχαιρετούν σήμερα, 12 Ιουνίου, χρησιμοποιώντας τον τίτλο ενός από τα τραγούδια της, το "Comment te dire adieu" που σημαίνει στα γαλλικά "πώς να σου πούμε αντίο;".