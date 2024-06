And Just Like That: Πότε επιστρέφουν στις οθόνες μας τα κορίτσια;

Τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του σίριαλ 'And Just Like That' (συνέχειας στην ουσία του Sex and the City) συνεχίζονται αυτή την περίοδο. Πρόσφατες εικόνες δείχνουν την Cynthia Nixon στον ρόλο της Miranda να μιλά με μια μυστηριώδη γυναίκα- new entry στην ιστορία. Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό, ο χαρακτήρας της Che δεν θα συνεχίσει.

Όσο για την Carrie την έχουμε δει σε εικόνες από τα γυρίσματα να παραμένει το fashion icon που γνωρίσαμε, με το ένα look να διαδέχεται το άλλο. Από τι μίντι τζιν φούστα με την πτύχωση, την κάπρι φόρμα με τα σανδάλια και ένα casual φούτερ (εκεί όπου τη βλέπουμε να κρατάσει και ένα βιβλίο της Sally Rooney), αλλά και το γαλάζιο φόρεμα με τις βάτες που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Νωρίτερα, είχαμε επίσης δει τη Sarah Jessica Parker μ΄ένα μεταξένιο πουκάμισο στο χρώμα της μέντας το οποίο συνδύασε με μία ροζ φούστα που παραπέμπει στην εμβληματική tutu της ηρωίδας την οποία έχουμε δει στα επεισόδια του Sex And The City (και στους τίτλους αρχής).

Gettty Images

Σίγουρα και αυτή η σεζόν υπόσχεται πολλές ενδυματολογικές εκπλήξεις και ιδέες.

splash news ideal

splash news ideal

Τα "κορίτσια" αναμένονται να επιστρέψουν στις αρχές του 2025 σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Παράλληλα με τις Carrie, Charlotte και Miranda θα επιστρέψουν και οι Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) και Seema Patel (Sarita Choudhury).

Μαζί με τις φιλενάδες, φαίνεται πιθανό ότι θα εμφανιστούν οι οικογένειές τους και οι μακροχρόνιοι, στενοί τους φίλοι, όπως ο Anthony Marentino (Mario Cantone), ο σύζυγος της Charlotte, Harry Goldenblatt (Evan Handler), και τα παιδιά τους Lily (Cathy Ang) και Rock (Alexa Swinton), και ο σύζυγος της Lisa, Herbert Wexley (Chris Jackson).