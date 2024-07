Kate Middleton | Το μήνυμά της στο Instagram εν μέσω της μάχης που συνεχίζει να δίνει με τον καρκίνο

Μπορεί από τη στιγμή που η Kate Middleton ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με καρκίνο να έχει περιορίσει τόσο τις δημόσιες – η ημέρα του Trooping the Colour αποτέλεσε την εξαίρεση σε έναν απαράβατο κανόνα – εμφανίσεις όσο και εκείνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει για να στείλει ένα δικό της μήνυμα.

Αφορμή το Wimbledon και η απουσία της από τη φετινή διοργάνωση. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία εν μέσω της διάγνωσης καρκίνου, μοιράστηκε ένα σπάνιο μήνυμα προς τον θρύλο του τένις, Andy Murray, στον επίσημο βασιλικό λογαριασμό Instagram του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας το Σάββατο 6 Ιουλίου.

"Μία απίστευτη καριέρα στο Wimbledon φτάνει στο τέλος της. Θα πρέπει να είσαι πολύ περήφανος @andymurray. Εκ μέρους όλων μας, σας ευχαριστούμε!" έγραφε το μήνυμά της στο Instagram Stories, το οποίο υπέγραψε με το "C" για την Catherine, η οποία είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ο 37χρονος Murray έπαιξε έναν από τους τελευταίους του αγώνες στο Wimbledon την Παρασκευή 5 Ιουλίου, με το αφιέρωμα που παρουσιάστηκε στο τέλος του τελευταίου του αγώνα να τον συγκινεί.

"Είναι δύσκολο γιατί θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω αλλά δεν μπορώ", είπε για το γλυκόπικρο αντίο στο άθλημα. "Σωματικά, είναι πολύ δύσκολο πλέον. Όλοι οι τραυματισμοί έχουν αθροιστεί και όπως είπα δεν ήταν ασήμαντοι".

Η πριγκίπισσα Kate και ο Murray είναι φίλοι εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2023, ο αστέρας του τένις έδωσε ένα σιωπηλό χαιρετισμό στην πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά τον αγώνα του με τον Ryan Pettinston.