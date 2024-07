Η Κate Middleton στο Wimbledon | Ο συμβολισμός πίσω από το χρώμα του φορέματός της

Το κοινό που βρισκόταν εντός του Centre Court αρχίζει να χειροκροτά με πάθος τη στιγμή που η Kate Middleton οδηγείται στη θέση της στο Royal Box. Η επιστροφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι γεγονός και σηματοδοτείται με τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά τη διάγνωση της με καρκίνο και εν μέσω χημειοθεραπειών. Στο πλευρό της, η εννιάχρονη κόρη της, πριγκίπισσα Charlotte και η αδερφή της, Pippa Middleton.

Για την εμφάνισή της, η Kate Middleton επέλεξε ένα bespoke μοβ φόρεμα από το πολυτελές brand Safiyaa που εδρεύει στο Λονδίνο. Η ζωηρή απόχρωση ήταν ένα νεύμα στα επίσημα χρώματα του All England Lawn Tennis and Croquet Club, του οποίου είναι προστάτιδα, και ένα χρώμα που συχνά συνδέεται με το στέμμα (και μια δημοφιλής επιλογή της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία ήταν γνωστή για την αδυναμία της στα έντονα χρώματα).

"Η Kate έχει μια προϊστορία στην επιλογή έξυπνων, ιδιόρρυθμων θεμάτων για τις εμφανίσεις της στο Wimbledon, και αυτό ήταν ένα νέο", αναφέρει η Bethan Holt, διευθύντρια μόδας στην Daily Telegraph. "Φορώντας μοβ υπογραμμίζει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος για εκείνη και γιατί επέλεξε αυτό το γεγονός για να κάνει τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της φέτος".

Και προσθέτει: "Είναι επίσης το χρώμα του θάρρους, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα νεύμα σε αυτό που περνάει".

"Νομίζω ότι έδειχνε λαμπερή και απαστράπτουσα και ήταν υπέροχο να τη βλέπουμε τόσο χαλαρή", λέει η συγγραφέας του βιβλίου The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style στη διάσημη εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι: "είμαι σίγουρη ότι πολλοί άνθρωποι θα είδαν πόσο ευτυχισμένη έδειχνε και θα πήραν επιβεβαίωση από αυτό. Είναι πραγματικά ένα είδος φάρου ελπίδας για πολλούς, αλλά αυτό συνεπάγεται και μεγάλη πίεση".