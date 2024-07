Johnny Depp | Η τρυφερή κίνηση αγάπης απέναντι στην (πρώην) γυναίκα της ζωής του, Vanessa Paradis

Υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Η Vanessa Paradis και ο Johnny Depp έζησαν έναν έρωτα σχεδόν κινηματογραφικό, με τους δυο τους να αποκτούν δύο παιδιά – την Lily Rose και τον Jack, αλλά και μία σχέση δυνατή, η οποία διατηρήθηκε σε διαφορετικό πλαίσιο μετά τον χωρισμό τους, μέχρι και σήμερα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Vanessa Paradis υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που τάχθηκαν δημοσίως υπέρ και στήριξαν τον Johnny Depp στην πολύκροτη και πολυδιαφημισμένη δικαστική του διαμάχη με την Amber Heard πριν από λίγα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύντροφός της ήταν ένας άνθρωπος γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα.

Μία σχέση αλληλοεκτίμησης, η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά το οριστικό φινάλε στην ερωτική τους σχέση. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει το τελευταίο καλλιτεχνικό έργο του ηθοποιού, για το οποίο ο ίδιος δηλώνει ότι άντλησε έμπνευση από τη ζωή του, τα όνειρά του και την καριέρα του ως ηθοποιός πρώτης γραμμής. Όπως μεταδίδει το Sky News, ο χολιγουντιανός σταρ έχει στραφεί στο μικρο-σύμπαν της ζωγραφικής με τη νέα του ολοκληρωμένη έκθεση να αποτελεί γεγονός.

Ο 61χρονος σταρ υποστηρίζει ότι οι εικόνες που εμφανίζονται στα τέσσερα νέα έργα - The Lovers, The Emperor και Strength, καθώς και The Empress - είναι εμπνευσμένες από τη ζωή, τα όνειρα και την καριέρα του ως ηθοποιός.

Το The Empress είναι ένας φόρος τιμής στην Paradis και βασίζεται σε έναν από τους παλιούς πίνακές του, που χρησιμοποιήθηκε για το εξώφυλλο του άλμπουμ Divinidylle του 2007. Στην εικόνα, παρουσιάζεται το πορτρέτο μιας γυναίκας που φοράει ένα αμαυρωμένο στέμμα.

"Είμαστε πολύ, πολύ κοντά εδώ και σχεδόν μερικές δεκαετίες", λέει ο Depp για την Paradis, σε πλάνα που παρουσιάζουν τη συλλογή. "Την ξέρω και ξέρω ποια είναι μέσα της. Είναι όλα όσα δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω... Μοιάζει με ένα στέμμα που έχει ξεπεράσει τις καταιγίδες. Δείχνει ένα συγκεκριμένο θάρρος και μια δύναμη δέσμευσης. Και μετά, ό,τι κι αν συμβαίνει στον κόσμο πίσω της, εκείνη εξακολουθεί να λάμπει", συμπληρώνει.