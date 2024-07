James Middleton | Το σπάνιο βίντεο από μία βόλτα με τον γιο του, Inigo

Ο αδελφός της πριγκίπισσας της Ουαλίας, James Middleton, προσέφερε μία δημόσια θέαση του μικρού του γιου Inigo σε ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο James Middleton και η σύζυγός του Alizée έφεραν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο, Inigo, τον περασμένο Οκτώβριο. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, επιλέγοντας να μεγαλώσει τον μικρό του γιο με τη συντροφιά των πέντε σκυλιών και το οξυγόνο που στο σπίτι τους προσφέρει ο τεράστιος κήπος.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο James μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης, στο οποίο ο μικρός Inigo κλέβει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια την παράσταση. Στο βίντεο, ο Inigo φαινόταν να εξερευνά το σούπερ μάρκετ με τον πατέρα του, καθισμένος στο καροτσάκι καθώς αυτός και ο James αναζητούσαν το διάδρομο με τις τροφές για σκύλους. Κοινοποιώντας το κλιπ, ο James έγραψε: "Σήμερα πήγα τον Inigo στο τοπικό μας Sainsburys για να του δείξω τη νέα σειρά James & Ella στο ράφι! Μια πολύ περήφανη στιγμή για εμένα".

"Με πάθος αναπτύσσω την επιχείρησή μου & βλέπω τον Inigo να αναπτύσσεται ταυτόχρονα, γνωρίζοντας ότι κανένα από τα δύο δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Ella: The Dog Who Saved My Life. Με μεγάλη μου χαρά ανακοινώνω ότι πλέον διαθέτουμε σε πάνω από 300 καταστήματα Sainsbury's σε όλη την επικράτεια τη σειρά υγιεινών τροφών, λιχουδιών και σερβιρίσματος για σκύλους. Ξεκίνησα μια αποστολή να κάνω τη ζωή όλων των σκύλων τόσο ευτυχισμένη και υγιή όσο έκαναν τη δική μου, ξεκινώντας από την τροφή που τρώνε. Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το απίστευτο ταξίδι και για όσους από εσάς με έχετε υποστηρίξει. Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή! Σας ευχαριστώ", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης του ο περήφανος μπαμπάς.