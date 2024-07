Kim Cattrall | Τι απαντά για την εμφάνισή της στην 3η σεζόν του And Just Like That

Οι φήμες για την εμφάνιση της Kim Cattrall στον νέο κύκλο του And Just Like That φούντωσαν. Αφορμή στάθηκε μονάχα ένα σχόλιο. Στις 22 Ιουλίου η τηλεοπτική Samantha Jones απάντησε σε έναν θαυμαστή της που ανέβασε σχετικό δημοσίευμα για την πιθανή επιστροφή της στην τρίτη σεζόν.

Η Kim Cattrall έκανε το πολυαναμενόμενο cameo της στο φινάλε της δεύτερης σεζόν κάνοντας τους fans της σειράς να ελπίζουν ότι θα συνεχίσει και στα νέα επεισόδια. "Ω, αυτό είναι τόσο γλυκό αλλά δεν επιστρέφω" απάντησε η ηθοποιός στο X προσθέτοντας ένα emoji με φιλάκι.

Το cameo της Kim Cattrall στο And Just Like That

Η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές την απροθυμία της να αναβιώσει τον ρόλο της Samantha σε μία νέα σειρά. Ωστόσο η εμφάνισή της στον προηγούμενο κύκλο δημιούργησε ελπίδες. Στο τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν είδαμε τη φίλη της Carrie Bradshaw να την καλεί από το Λονδίνο και να της λέει ότι θέλει να της κάνει έκπληξη στη Νέα Υόρκη. Δεν τα κατάφερε όμως εξαιτίας των καθυστερήσεων στην πτήση.

Μιλώντας για την εμφάνισή της στη σειρά στο The View, είπε ότι συνεργαζόταν με την ενδυματολόγο Pat Fields. "Απλά σκεφτόμουν πως αν πρόκειται να επιστρέψω, θα πρέπει να επιστρέψω με το στιλ της Samantha. Θα έπρεπε να το πιέσω. Και το κάναμε".

Γιατί δεν ήθελε εξ αρχής να είναι στη σειρά

Η ίδια είχε εξηγήσει για την απόφασή της να μην πρωταγωνιστεί στο And Just Like That ότι δεν ήθελε να παρατείνει την ιστορία με έναν αδικαιολόγητο τρόπο. "Μπορείτε να φανταστείτε να επιστρέφεις σε μία δουλειά που έκανες πριν από 25 χρόνια; Και η δουλειά δεν έγινε πιο εύκολη, έγινε πιο περίπλοκη με την έννοια του πώς πρόκειται να εξελίξεις αυτούς τους χαρακτήρες; Όλα πρέπει να εξελιχθούν ή πεθάνει" είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο Variety το 2022.

"Ένιωσα ότι όταν ολοκληρώθηκε η σειρά, αυτό ήταν έξυπνο. Δεν επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας. Και έπειτα η ταινία ολοκλήρωσε όλα ανοιχτά μέτωπα. Και έπειτα ήρθε μία άλλη ταινία. Και μετά άλλη μία ταινία;".