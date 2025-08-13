Follow us

Kate Middleton | Το κρυφό τρίτο σπίτι που έχει με τον πρίγκιπα William

Το ακίνητο αυτό ανήκει στην Kate Middleton και τον πρίγκιπα William πολλά χρόνια.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
13-08-2025
Getty Images

Η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William ζουν -προς το παρόν- στο Adelaide Cottage με τα τρία τους παιδιά, George, Charlotte και Louis. Μετακόμισαν εκεί το 2022. To ακίνητο στο Windsor της Αγγλίας δεν είναι το μοναδικό σπίτι του ζευγαριού. Στην πραγματικότητα έχουν τρία ξεχωριστά σπίτια.

Εκτός από το εξοχικό τους, Anmer Hall στο βασιλικό κτήμα Sandringham, το οποίο είναι η κατοικία της οικογένειας για τις διακοπές, η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχουν επίσης ένα μυστικό τρίτο σπίτι στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων τους. Το σπίτι αυτό είναι στην ιδιοκτησία τους για παραπάνω από μία δεκαετία.  

Το ζευγάρι έκανε ένα ρομαντικό ταξίδι στο Balmoral της Σκωτίας μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά τους έμειναν πίσω στο σπίτι με την οικογένεια της πριγκίπισσας που έχει σταθεί στο πλευρό της όλους τους προηγούμενους μήνες που χρειαζόταν να υποβληθεί σε προληπτικές χημειοθεραπείες.  H Kate Middleton εθεάθη δημόσια για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσε ότι τελείωσε με τη χημειοθεραπεία της, καθώς παραβρέθηκε στην εκκλησία την Κυριακή με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, Τον υπόλοιπο χρόνο της τον πέρασε μαζί με τον πρίγκιπα William, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο ιδιωτικό τους εξοχικό στο κτήμα Balmoral, έκτασης 50.000 στρεμμάτων.

Αντί να μένουν στο κύριο κάστρο του κτήματος με τα 52 υπνοδωμάτια, το ζευγάρι και η οικογένειά του μένουν πάντα στο Tam-Na-Ghar cottage, ένα ρουστίκ σπίτι τριών υπνοδωματίων σε στιλ σκωτσέζικου καταφυγίου. Πρόκειται για ένα ακίνητο που η βασίλισσα Ελισάβετ χάρισε στον πρίγκιπα William το 2002. Τα τελευταία 12 χρόνια, φρόντισαν το εξοχικό τους να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν υπάρχουν φωτογραφίες από το εσωτερικό του που να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Ακόμη και οι φωτογραφίες από τον εξωτερικό χώρο θα είναι ελάχιστες. 

