James Middleton | Οι πρώτες λέξεις του ενός έτους γιου του, Inigo

Από την ημέρα που ο μικρός Inigo ήρθε στον κόσμο αυτό – έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο -, η ζωή του James Middleton άλλαξε προς το καλύτερο. Ο αδερφός της Kate Middleton δηλώνει πλέον ένας στοργικός μπαμπάς, πιο χαρούμενος από ποτέ με τη ζωή που χαράζει παρέα με τον γιο του και τη σύζυγό του, Alizee Thevenet.

Τώρα, ο James Middleton ανυπομονεί για τις πρώτες λέξεις του μικρού Inigo με τον ίδιο να προβλέπει ποιες ενδέχεται να είναι αυτές. Ο μικρότερος αδελφός της Kate Middleton εμφανίστηκε στο Henley Literary Festival για να προωθήσει το νέο του βιβλίο, τα απομνημονεύματά του, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, τα οποία κυκλοφόρησαν στις πριν από λίγες ημέρες στις Η.Π.Α. και την Αγγλία.

"Νομίζω ότι η πρώτη του λέξη θα είναι τρακτέρ ή σκύλος", αποκάλυψε ο 37χρονος James. Ο Inigo, τον οποίο ο James έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Alizee Thevenet, γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, όπως αποκάλυψε ο James, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εκμυστηρεύτηκε ότι μικρός Inigo μπουσουλάει.

"Πιστεύω ότι νομίζει ότι είναι σκύλος!" είπε ο James αστειευόμενος, προσθέτοντας ότι το σπίτι του είναι γεμάτο με "έξι σκυλιά στο σπίτι και εκείνος περπατάει σχεδόν στα τέσσερα τις περισσότερες φορές". Εκτός από τα ακριβή γενέθλια του Inigo, ο James αποκάλυψε στο Meet Ella ποιο είναι το μεσαίο όνομα του γιου του: Gabriel.

"Inigo σημαίνει φλογερός, αν και τώρα είναι ειρηνικός", ανέφερε ο James. "Το Gabriel είναι στη μνήμη του παππού του, του μπαμπά της Alizee. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής και ανυπομονούμε να μοιραστούμε πολλές ιστορίες και για τον Γάλλο παππού του", συμπλήρωσε.