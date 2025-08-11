Follow us

Πριγκίπισσα Diana | Το σχόλιο που είχε κάνει για την Καμίλα όσο διατηρούσε παράνομη σχέση με τον Κάρολο

Μπορεί να ήταν πληγωμένη αλλά η πριγκίπισσα Diana αναγνώριζε κάποια θετικά στην ερωμένη του συζύγου της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-08-2025
Η πριγκίπισσα Diana έδωσε το 1995 μία ιστορική συνέντευξη στο Panorama. Κατά τη διάρκειά της αναφέρθηκε στο τρίτο πρόσωπο στον γάμο της με τον σημερινό βασιλιά Κάρολο. Η μακροχρόνια παράλληλη σχέση του συζύγου της με τη σημερινή βασίλισσα Καμίλα μπορεί να την πλήγωνε αλλά φαίνεται πως δεν θόλωνε την κρίση της. 

Η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Jennie Bond,  μιλώντας στην εκπομπή Royal Exclusive Live! της The Sun, εξήγησε ότι η στενή φιλία της με την Diana επέτρεψε στην πριγκίπισσα να της ανοιχτεί και να της πει μερικά ακόμη στοιχεία για την Καμίλα. 

"Ήταν περίπλοκη και μπερδεμένη, αλλά μου άρεσε πολύ", είπε η Jennie Bond για την αείμνηστη πριγκίπισσα Diana. "Με κάλεσε στο παλάτι μερικές φορές για συζητήσεις. Είχαμε πολλή, πολλή, πολλή κουβέντα και μου είπε τα πάντα, πρακτικά, σχεδόν τα πάντα" συνέχισε αναφερόμενη στις αποκαλύψεις που έκανε η πριγκίπισσα στο Panorama.

Αν και η ίδια δεν διευκρίνισε τι ακριβώς της είπε η Diana προτού ανοίξει τα χαρτιά της στον δημοσιογράφο του BBC Martin Bashir, έδωσε μία πληροφορία που προκάλεσε αίσθηση: η Diana είχε να πει μερικά καλά πράγματα για την Καμίλα.

"Είπε: 'Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο' και [συζήτησε] για το αν είχε σχέσεις και την άποψή της για την Καμίλα",περιέγραψε η Bodn. "Μου είπε ότι πίστευε ότι η Καμίλα ήταν πιστή και διακριτική και άξιζε κάποιας μορφής αναγνώριση".

Ο βασιλικός φωτογράφος της Sun, Arthur Edwards σημείωσε ότι αυτό αποτελεί είδηση για τον ίδιο, λέγοντας: "Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, Jennie. Αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό".

Η Bond συνέχισε αποκαλύπτοντας γιατί κράτησε την είδηση μυστική για τόσο καιρό, παρουσιάζοντας την πριγκίπισσα Diana ως κάποια που ήθελε να κρατάει τα πράγματα κρυφά και επαναλαμβάνοντας την άποψή της ότι ήταν "περίπλοκη και μπερδεμένη". "Η Diana έλεγε κάθε φορά που έφευγα: 'Jennie, αυτό είναι μόνο μεταξύ μας'. Οπότε, τι μπορείς να κάνεις;", τόνισε. 

Πριγκίπισσα Diana | Η εμβληματική πλέον φωτογραφία που την έκανε να νιώθει ταπεινωμένη

Πριγκίπισσα Diana | Η εμβληματική πλέον φωτογραφία που την έκανε να νιώθει ταπεινωμένη

