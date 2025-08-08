Βασίλισσα Ελισάβετ | Αυτό που δεν άντεχε να κάνουν οι τουρίστες

Η βασίλισσα Ελισάβετ έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο προοδευτικές μονάρχες της εποχής της. Είχε κερδίσει τον σεβασμό για τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας κάνοντας σημαντικές αλλαγές όπως το να επιτρέπει διαζύγια και νέους γάμους εντός της βασιλικής οικογένειας. Επίσης, είχε ενισχύει τη δημόσια και εθελοντική υπηρεσία, καθώς ήταν προστάτιδα ή πρόεδρος σε περισσότερες από 500 φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στα σημαντικά της κατορθώματα συμπεριλαμβάνεται και η πραγματοποίηση ιστορικών διεθνών επισκέψεων: ήταν η πρώτη βασίλισσα της Βρετανίας που επισκέφθηκε τη Γερμανία μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Όλα αυτά δεν αποκλείουν βέβαια και το να έχει απόψεις που δεν συγχρονίζονται με την εποχή. Ένας από τους περιορισμούς που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η αδιάκοπη χρήση των smartphones από τους τουρίστες. Είναι όμως κάτι που οι περισσότεροι κατανοούν αφού έζησε τα περισσότερα χρόνια μία εποχή που έγραφε επιστολές.

Η βασίλισσα Ελισάβετ επιδίωκε να έχει λίγο ποιοτικό χρόνο, πρόσωπο με πρόσωπο, να ζει στο παρόν, και συχνά οι συσκευές με τις οθόνες αφής στέκονταν εμπόδιο σε αυτό. Ο Craig Brown, συγγραφέας του βιβλίου Q: A Voyage Around the Queen, θυμάται μια ιστορία που αποτύπωνε τις απόψεις της βασίλισσας. Την ιστορία είχε δημοσιεύσει πρώτη φορά το Tatler με αφορμή μία συνέντευξη του 2014 με τον πρέσβη των ΗΠΑ Matthew Barzun.

Ο Brown θυμήθηκε ότι η βασίλισσα είπε κάποτε στον Barzun αναφερόμενη στα smartphopnes: "Πάντα υπήρχαν τουρίστες και πάντα είχαν κανονικές φωτογραφικές μηχανές. Τις σήκωναν, έβγαζαν μια φωτογραφία και μετά τις κατέβαζαν. Τώρα βάζουν αυτά τα πράγματα και δεν τα κατεβάζουν ποτέ. Και μου λείπει να βλέπω τα μάτια τους". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ χαιρετούσε το πλήθος, να αντιμετωπίζει μια θάλασσα από χέρια που υψώνονταν για να προσπαθήσουν να τραβήξουν την τέλεια φωτογραφία.

Ο Brown έγραψε ότι τα πλήθη κάποτε κουνούσαν τα μαντήλια τους όταν πλησίαζε η βασίλισσα, κάτι που σχολίασε ότι ήταν "συνολικά πιο φιλικό από τη σύγχρονη πρακτική μας να καλύπτουμε τα πρόσωπά μας με iPhones".