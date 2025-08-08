Follow us

Search

Βασίλισσα Ελισάβετ | Αυτό που δεν άντεχε να κάνουν οι τουρίστες

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Κάποιες από αυτές τις μαθαίνουμε μετά τον θάνατό της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-08-2025
Getty Images

Η βασίλισσα Ελισάβετ έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο προοδευτικές μονάρχες της εποχής της. Είχε κερδίσει τον σεβασμό για τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας κάνοντας σημαντικές αλλαγές όπως το να επιτρέπει διαζύγια και νέους γάμους εντός της βασιλικής οικογένειας. Επίσης, είχε ενισχύει τη δημόσια και εθελοντική υπηρεσία, καθώς ήταν προστάτιδα ή πρόεδρος σε περισσότερες από 500 φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στα σημαντικά της κατορθώματα συμπεριλαμβάνεται και η πραγματοποίηση ιστορικών διεθνών επισκέψεων: ήταν η πρώτη βασίλισσα της Βρετανίας που επισκέφθηκε τη Γερμανία μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Όλα αυτά δεν αποκλείουν βέβαια και το να έχει απόψεις που δεν συγχρονίζονται με την εποχή. Ένας από τους περιορισμούς που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η αδιάκοπη χρήση των smartphones από τους τουρίστες. Είναι όμως κάτι που οι περισσότεροι κατανοούν αφού έζησε τα περισσότερα χρόνια μία εποχή που έγραφε επιστολές. 

Η βασίλισσα Ελισάβετ επιδίωκε να έχει λίγο ποιοτικό χρόνο, πρόσωπο με πρόσωπο, να ζει στο παρόν, και συχνά οι συσκευές με τις οθόνες αφής στέκονταν εμπόδιο σε αυτό. Ο Craig Brown, συγγραφέας του βιβλίου Q: A Voyage Around the Queen, θυμάται μια ιστορία που αποτύπωνε τις απόψεις της βασίλισσας. Την ιστορία είχε δημοσιεύσει πρώτη φορά το Tatler με αφορμή μία συνέντευξη του 2014 με τον πρέσβη των ΗΠΑ Matthew Barzun.

Ο Brown θυμήθηκε ότι η βασίλισσα είπε κάποτε στον Barzun αναφερόμενη στα smartphopnes: "Πάντα υπήρχαν τουρίστες και πάντα είχαν κανονικές φωτογραφικές μηχανές. Τις σήκωναν, έβγαζαν μια φωτογραφία και μετά τις κατέβαζαν. Τώρα βάζουν αυτά τα πράγματα και δεν τα κατεβάζουν ποτέ. Και μου λείπει να βλέπω τα μάτια τους". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ χαιρετούσε το πλήθος, να αντιμετωπίζει μια θάλασσα από χέρια που υψώνονταν για να προσπαθήσουν να τραβήξουν την τέλεια φωτογραφία.

Ο Brown έγραψε ότι τα πλήθη κάποτε κουνούσαν τα μαντήλια τους όταν πλησίαζε η βασίλισσα, κάτι που σχολίασε ότι ήταν "συνολικά πιο φιλικό από τη σύγχρονη πρακτική μας να καλύπτουμε τα πρόσωπά μας με iPhones". 

Διαβάστε Επίσης

Βασίλισσα Ελισάβετ | Αυτό που δεν άντεχε να κάνουν οι τουρίστες

"Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μία μορφή καρκίνου"

Tags

Latest

Summer Chic | 5 minimal looks που μπορείτε να κάνετε τον Αύγουστο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Summer Chic | 5 minimal looks που μπορείτε να κάνετε τον Αύγουστο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Royal Summer Style | Πώς να ντυθείτε σαν "βασίλισσα" στις διακοπές σας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Royal Summer Style | Πώς να ντυθείτε σαν "βασίλισσα" στις διακοπές σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων
LIFESTYLE & HOMES

Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

Η Gwyneth Paltrow και η Carolyn Bessette είχαν διαμάχη;
NEWS

Η Gwyneth Paltrow και η Carolyn Bessette είχαν διαμάχη;

7 παιδιά που μοιάζουν απίστευτα με τους διάσημους γονείς τους
NEWS

7 παιδιά που μοιάζουν απίστευτα με τους διάσημους γονείς τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Kristin Davis | 5 φορές που η Charlotte του Sex and the city μας έδειξε τo σπίτι της στο Λος Άντζελες
LIFESTYLE & HOMES

Kristin Davis | 5 φορές που η Charlotte του Sex and the city μας έδειξε τo σπίτι της στο Λος Άντζελες

Αυτό το άρωμα έχει νότες αλατισμένης καρύδας και είναι η απόλυτη επιλογή για τα θερμά βράδια του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το άρωμα έχει νότες αλατισμένης καρύδας και είναι η απόλυτη επιλογή για τα θερμά βράδια του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Wonder Bras | Η εκρηκτική εμφάνιση του στηθόδεσμου στην υψηλή ραπτική
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Wonder Bras | Η εκρηκτική εμφάνιση του στηθόδεσμου στην υψηλή ραπτική

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Meghan Markle |Το αξιολάτρευτο χόμπι που έχει με την κόρη της, Lilibet
NEWS

Meghan Markle |Το αξιολάτρευτο χόμπι που έχει με την κόρη της, Lilibet

Best of Network

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Πυρκαγιά στην Κερατέα - Kαίει κοντά σε οικισμούς, ιδιαίτερα δυνατοί οι άνεμοι - Ήχησε το 112 - Διακοπή κυκλοφορίας

Πυρκαγιά στην Κερατέα - Kαίει κοντά σε οικισμούς, ιδιαίτερα δυνατοί οι άνεμοι - Ήχησε το 112 - Διακοπή κυκλοφορίας

Με αυτό τον τρόπο θα πετύχει η Tesla την εξωπραγματική επιτάχυνση του Roadster

Με αυτό τον τρόπο θα πετύχει η Tesla την εξωπραγματική επιτάχυνση του Roadster

Το δοκίμασε και δεν του άρεσε; Πώς θα καταφέρεις να εντάξεις στη διατροφή του παιδιού τροφές που έχει απορρίψει

Το δοκίμασε και δεν του άρεσε; Πώς θα καταφέρεις να εντάξεις στη διατροφή του παιδιού τροφές που έχει απορρίψει

Γιατί οι γονείς πλέον θέλουν να έχουν σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι; Η νέα τάση που είναι ίσως το καλύτερο hack για γονείς!

Γιατί οι γονείς πλέον θέλουν να έχουν σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι; Η νέα τάση που είναι ίσως το καλύτερο hack για γονείς!

Sneak peek: Παίρνουμε μία γεύση από τις pre-fall συλλογές των μεγαλύτερων οίκων

Sneak peek: Παίρνουμε μία γεύση από τις pre-fall συλλογές των μεγαλύτερων οίκων

Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

Στην Ελλάδα το plug-in hybrid Ford Ranger-δείτε τιμές

Στην Ελλάδα το plug-in hybrid Ford Ranger-δείτε τιμές

How to: Πώς θα φορέσεις το μεταξωτό μαντίλι αυτό το καλοκαίρι

How to: Πώς θα φορέσεις το μεταξωτό μαντίλι αυτό το καλοκαίρι