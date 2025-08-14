Follow us

H βασίλισσα Καμίλα και η Kate Middleton έχουν μια "τεταμένη σχέση"

Η βασίλισσα Καμίλα φαίνεται πως δεν είναι αρκετά έτοιμη να παραδώσει τη θέση της στην πριγκίπισσα της Ουαλίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
14-08-2025
Getty Images

O βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα περίμεναν υπομονετικά μέχρι να έρθει η ώρα τους να αναλάβουν τον βρετανικό θρόνο. Μέχρι τότε, στήριζαν τη βασίλισσα Ελισάβετ στα καθήκοντά της. Τώρα, λοιπόν, που βρίσκονται στους νέους τους ρόλους, θέλουν να τους απολαύσουν.

Παρόλο που ο Κάρολος γνωρίζει ότι το στέμμα είναι στο πεπρωμένο του πρίγκιπα William, φαίνεται πως δεν επιθυμεί να το παραδώσει πρόωρα ενώ η Καμίλα απολαμβάνει την επιρροή που συνεπάγεται η ιδιότητα της βασίλισσας. Επίσης, η σχέση της με την Kate Middleton δεν την κάνει να ανυπομονεί για τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει τον ρόλο της

Η Καμίλα έχει αγαπήσει τον χρόνο της ως βασίλισσα και παίρνει τη δουλειά της πολύ σοβαρά. "Λατρεύει τις ευθύνες της", εξήγησε μια πηγή στο Us Weekly. "Σε όλη της τη ζωή, πάντα ήθελε να γίνει βασίλισσα, οπότε δεν θέλει να το αφήσει να φύγει τόσο γρήγορα".

Η βασίλισσα Καμίλα "διστάζει ιδιαίτερα να μεταβιβάσει τα καθήκοντά της στην Kate" αναφέρει η ίδια πηγή και προσθέτει ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η πεθερά της είχαν "πάντα μια τεταμένη σχέση".

Η ίδια ένταση υπάρχει και ανάμεσα σε Κάρολο και William

Αυτή η τεταμένη σχέση επεκτείνεται και στον Κάρολο και τον William. Μια διαφορετική πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι ο πατέρας και ο γιος "είναι κοντά", αλλά είναι "αντίπαλοι όταν πρόκειται για τη δουλειά". Η ζήλια είναι "παρόμοια με το πώς ένιωθε [ο Κάρολος] για την Diana". Παρόλο που ο βασιλιάς Κάρολος "δεν αισθάνεται παραγκωνισμένος" και είναι "περισσότερο περήφανος από οτιδήποτε άλλο", ο μονάρχης "αισθάνεται την προσμονή του κοινού για τον μελλοντικό ρόλο του William".

Getty Images

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton πάντως κάνουν ό,τι μπορούν για να προετοιμαστούν για τη θητεία τους στον βρετανικό θρόνο. "Ο William και η Kate προετοιμάζονται γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Και οι δύο αισθάνονται άνετα να αναλάβουν μεγαλύτερους ρόλους -και [είναι βέβαιοι] ότι ο William μπορεί να προσφέρει έναν σύγχρονο τρόπο διακυβέρνησης που όλοι θα τον δουν ως μια ανάσα φρέσκου αέρα".

