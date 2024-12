Πρίγκιπας Louis | Αυτό είναι το μυστικό μήνυμα στους γονείς της Kate Middleton

Ο πρίγκιπας Louis ευχαριστεί τον παππού και και τη γιαγιά του αυτά τα Χριστούγεννα. Ο μικρότερος γιος της KateMiddleton και του πρίγκιπα William έγραψε ένα γλυκό σημείωμα στους Carole και Michael Middleton, κατά τη διάρκεια της τέταρτης ετήσιας λειτουργίας Together at Christmas στο Αβαείο του Westminster. To μυστικό μήνυμα του 6χρονου αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μαζί με αυτό και τα αξιολάτρευτα υποκοριστικά που έχει γι' αυτούς.

Μαζί με τα αδέλφια του, τον πρίγκιπα George και την πριγκίπισσα Charlotte, κρέμασε το χειρόγραφο σημείωμά του στο "Δέντρο της καλοσύνης" που είχε στηθεί έξω από το Αβαείο. Σε αυτό έγραφε: "Ευχαριστώ τη γιαγιά και τον παππού γιατί έπαιξαν παιχνίδια μαζί μου". Το μήνυμα φάνηκε να είναι αφιερωμένο στους γονείς της Kate Middleton. Λίγους μήνες νωρίτερα στο βίντεο της ανακοίνωσης της πριγκίπισσας της Ουαλίας για την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών της είδαμε στιγμιότυπα στα οποία οι γονείς της παίζουν χαρτιά με όλη την οικογένεια της Ουαλίας.

Οι γονείς της Kate Middleton έχουν υποστηρίξει πολύ τόσο την κόρη τους όσο και τα εγγόνια τους εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο. Η Carole Middleton συνόδευε την πριγκίπισσα όταν πήγαινε τα παιδιά στα σχολεία ενώ συχνά ο George, η Charlotte και ο Louis έμεναν στο σπίτι τους όσο η Kate Middleton ανάρρωνε.

"Αυτό έχει να κάνει με την υποστήριξή της και με το να νιώθει ότι την υποστηρίζουν. Είναι μια κοινή προσπάθεια. Δεν αισθάνεται καθόλου απομονωμένη", είχε δηλώσει στο παρελθόν ένας οικογενειακός φίλος στο People, ενώ ένας άλλος συνεργάτης του Παλατιού πρόσθεσε: "Οι γονείς της είναι ένας διαρκής παράγοντας στην ανατροφή των εγγονών τους”.

Οι Carole και Michael Middleton ήταν παρόντες στην χριστουγεννιάτικη συναυλία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου. Στο πλευρό της πριγκίπισσας ήταν και τα αδέρφια της, Pippa και James Middleton.