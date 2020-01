Jennifer Aniston | Η θυσία που αναγκάστηκε να κάνει για να πάρει το ρόλο της Rachel Green

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που έπεσε η αυλαία για μία από τις καλύτερες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης κι όμως ακόμα πολλοί τηλεθεατές συνεχίζουν να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους επεισόδια και να γελούν με τις ατάκες του Joey, τα αστεία του Chandler, τις ιδιοτροπίες της Monica και τα τραγούδια της Phoebe, αλλά και να ερωτευόμαστε με το love story της Rachel και του Ross. Απ΄ ό,τι φαίνεται όμως η Jennifer Aniston δεν νοσταλγεί τόσο εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με το βιβλίο Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era στην αρχή της καριέρας της η ηθοποιός αντιμετώπισε πολλά εμπόδια εξαιτίας των υπερβολικών beauty standards του Hollywood. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Τζένιφερ θεωρούταν "παχιά" για πολλούς ρόλους με αποτέλεσμα να χάνει έτσι πολλές δουλειές. Μάλιστα, λέγεται ότι της είχαν ζητήσει να χάσει 15 κιλά. "Το Λος Άντζελες ήταν μια δύσκολη πόλη να είσαι ηθοποιός -ήταν μια δύσκολη πόλη να είσαι γυναίκα- ", λέει στο ο Saul Austerlitz, συγγραφέας του βιβλίου.

Η ίδια η Jennifer είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της σε παλαιότερη συνέντευξή της το 1996. "Ο ατζέντης μου μού το είχε πει ξεκάθαρα", είχε πει. "Αυτό είναι το πιο αηδιαστικό πράγμα στο Hollywood. Δεν έκλεινα πολλές δουλειές επειδή είχα παραπάνω κιλά", είχε εξηγήσει. Το να μαθαίνεις ότι το βάρος σου σε εμποδίζει στη δουλειά σου είναι πραγματικά θλιβερό, αν αναλογιστεί μάλιστα κανείς και πόσο αδύνατη ήταν η Jennifer Aniston στην πρώτη σεζόν της σειράς! "Η Aniston δεν ήταν καθόλου παχιά -όλοι μπορούσαν να δουν ότι ήταν πανέμορφη-", είπε ο συγγραφέας του βιβλίου. Παρόλα αυτά, λέγεται ότι πολλές φορές, φορούσε κορμάκι σύσφιξης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ατζέντη της, όταν πήγαινε σε οντισιόν".

Η ίδια πάντως παραδέχεται ότι τρεφόταν πολύ ανθυγιεινά όταν διένυε την τρίτη δεκαετία της ζωής της. "Η διατροφή μου ήταν χάλια. Έπινα συνέχεια milkshakes και έτρωγα τηγανητές πατάτες με σάλτσα gravy", είχε πει σε συνέντευξή της το 2016. "Μου έκανε καλό που ξεκίνησα να προσέχω τη διατροφή μου", πρόσθεσε.