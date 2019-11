Η Selena Gomez έκοψε τα μαλλιά της στο πιο κομψό καρέ

Η Selena Gomez εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των φετινών American Music Awards και τράβηξε όλα τα φλας των φωτογράφων πάνω της χάρη στο νέο της κούρεμα.

Η pop star έκοψε τα μαλλιά της σε ένα πλούσιο, μακρύ καρέ (lob), το οποίο της πήγαινε πραγματικά πολύ. Όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί το καρέ της ήταν ίσιο, με χωρίστρα στη μέση και άκρες γυρισμένες προς τα μέσα. Όταν τραγούδησε το Lose You To Love Me on stage, τα μαλλιά της ήταν πάλι χωρισμένα στη μέση, αλλά είχαν messy κυματισμούς.

Η Gomez έχει κόψει και στο παρελθόν τα μαλλιά της σε καρέ, αλλά τελευταία τα είχε αφήσει να μακρύνουν. Τελικά ενέδωσε στο μεγαλύτερο hair trend της χρονιάς, όπως και πολλοί άλλοι celebrities, αναμεσά τους οι Kaia Gerber, Karlie Kloss και Maisie Williams.