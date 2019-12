H Kylie Jenner βρίσκεται στο βουνό και ποζάρει με τα πανάκριβα ski outfits της

Για πολλούς τα ταξίδια για σκι είναι περισσότερο για τα ski outfits παρά για το άθλημα αυτό καθ’ αυτό. Η Kylie Jenner φυσικά ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία και τώρα που βρίσκεται στα βουνά δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει στο Instagram και μερικά από τα looks της που αποδεικνύουν ότι αυτές τις μέρες ζει σε μια winter wonderland. Με ένα γεμάτο χιονισμένα δέντρα σκηνικό μοιράστηκε εικόνες που είναι #goals για κάθε χειμερινό ταξιδιώτη.

Στο πρώτο στιγμιότυπο πόζαρε με μία λευκή ολόσωμη φόρμα της Naked Wardrobe, ενώ η φίλη της Yris Palmer επέλεξε την ίδια σε μαύρη. Και οι δύο φόρεσαν Chanel αξεσουάρ, που σύμφωνα με την Page Six προέρχονται από τον vintage retailer What Goes Around Comes Around. Τα κασκόλ κοστίζουν από 2500 ευρώ περίπου ενώ οι μανσέτες από 1050.

Στην επόμενη φωτογραφία επέλεξε ένα all black outfit με ribbed ζιβάγκο τοπ και ψηλόμεσο δερμάτινο παντελόνι, Chanel earmuffs αλλά και τα δερμάτινα γάντια του ίδιου οίκου. Τα earmuffs κοστίζουν περίπου 1250 ευρώ στο website του vintage retailer, ενώ τα γάντια φτάνουν τα 750. Σε αυτή τη φωτογραφία η Kylie ποζάρει δίπλα στο παράθυρο, από όπου φαίνεται το χιονισμένο τοπίο, και κρατάει ένα ποτήρι κρασί.

Φυσικά δεν σταμάτησε εκεί, αλλά ανέβασε μια εικόνα και με ένα Fendi χειμερινό σύνολο, με το iconic logo print του οίκου. Στο ταξίδι έχει μαζί της και τη μικρή Stormi, με την οποία μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα, ανάμεσά τους και ένα video στο οποίο μαθαίνει snowboard. Cuteness (και fashion) overload.