Όσκαρ 2021 | Οι μεγάλοι νικητές των βραβείων

Η 93η τελετή απονομής των βραβείων Oscar 2019 ολοκληρώθηκε και γνωρίζουμε πλέον τους μεγάλους νικητές σε κάθε κατηγορία.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ & ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

"Nomadland"

"Η Δίκη των 7 του Σικάγου"

"Mank"

"Minari"

"Promising Young Woman"

"The Father"

"Sound of Metal"

"Judas and the Black Messiah"

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κλόι Ζάο για το "Nomadland"

Ντέιβιντ Φίντσερ για το "Mank"

Εμεραλντ Φένελ για το "Promising Young Woman"

Λι Αϊζακ Τσουνγκ για το "Minari"

Τόμας Βίντερμπεργκ για το "Άσπρο Πάτο"

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ριζ Αχμεντ για το "Sound of Metal"

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το "Ma Rainey’s Black Bottom"

Γκάρι Ολντμαν για το "Mank"

Άντονι Χόπκινς για το "The Father"

Στίβεν Γιούν για το "Minari"

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το "Nomadland"

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το "Promising Young Woman"

Βαϊόλα Ντέιβις για το "Ma Rainey's Black Bottom"

Βανέσα Κίρμπι για το "Pieces of a Woman"

Άντρα Ντέι για το "The United States vs. Billie Holiday"

B' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ολίβια Κόλμαν για το "The Father"

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το "Minari"

Μαρία Μπακάλοβα για το "Borat Subsequent Moviefilm"

Αμάντα Σέιφριντ για το "Mank"

Γκλεν Κλόουζ για το "Hillbilly Elegy"

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ντάνιελ Καλούγια για το "Judas and the Black Messiah"

Λέσλι Οντομ Τζ. για το "One Night in Miami..."

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη "Δίκη των 7 του Σικάγου"

Πολ Ράσι για το "Sound of Metal"

Λακίθ Στάνφιλντ για το "Judas and the Black Messiah"

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Έρικ Μέσερσμιντ για το "Mank"

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το "Nomadland"

Ντάριους Βόλσκι για το "News of the World"

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το "Η Δίκη των 7 του Σικάγου"

Σον Μπόμπιτ για το "Judas and the Black Messiah"

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ραμίν Μπαχρανί για το "The White Tiger"

Κεμπ Πάουερς για το "One Night in Miami..."

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το "The Father"

Κλόι Ζάο για το "Nomadland"

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Έρικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το "Borat Subsequent Moviefilm"

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το "Minari"

Έμεραλντ Φένελ για το "Promising Young Woman"

Άαρον Σόρκιν για τη "Δίκη των 7 του Σικάγου"

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το "Sound of Metal"

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το "Judas and the Black Messiah"

ΜΟΥΣΙΚΗ

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Emma.

Mulan

Pinocchio

ΜΟΝΤΑΖ

Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το "Mank"

Ντέιβιντ Κρανκ για το "News of the World"

Νέιθαν Κρόουλι για το "Tenet"

Μαρκ Ρίκερ για το "Ma Rainey’s Black Bottom"

Πίτερ Φράνσις, Κάθι Φέδερστοουν για το "The Father"

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Άσπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split

πηγή: yupiii.gr