Disaronno Velvet | Το νέο luxury λικέρ για να καλωσορίσετε απολαυστικά την Άνοιξη

Πώς θα περιγράφατε τη dolce vita; Εμάς το μυαλό μας ταξιδεύει στην Ιταλία, σε κάποιο καφέ, με φόντο τα αξιοθέατα της "Αιώνιας Πόλης", απολαμβάνοντας ένα παγωμένο ποτήρι του αγαπημένου μας ποτού. Το Disaronno®, το αγαπημένο ιταλικό λικέρ στον κόσμο, έχει ήδη ενθουσιάσει τους λάτρεις του, σε ολόκληρη την Ελλάδα με την κυκλοφορία του Disaronno Velvet, που κάνει αυτή την εμπειρία πραγματικότητα και μάλιστα από τη βολή του σπιτιού μας

Λίγες γουλιές του νέου αυτού ποτού ισοδυναμούν με ένα νοητό ταξίδι στις γραφικές ιταλικές πόλεις, με την αναζωογονητικά απαλή υφή του κρεμώδους αυτού λικέρ να συνθέτει την πιο απολαυστική εμπειρία. Το Disaronno Velvet έχει χαμηλότερο ABV από το κλασικό Disaronno στο 17%, καθιστώντας το, το ιδανικό ποτό για να απολαύσουμε στο σπίτι, κατά προτίμηση με πάγο για την απόλυτη γευστική διαδρομή.

Απίστευτα απαλό, το Velvet συνδυάζει αριστοτεχνικά και αρμονικά το χαρακτηριστικό αποτύπωμα του Disaronno Originale, το οποίο έχει κερδίσει πολλές γενιές σε όλο τον κόσμο, σε μια βελούδινη μορφή, που είναι ό,τι χρειαζόμαστε για τις πρώτες ημέρες της Άνοιξης, που ο καιρός επιβάλλει κάτι δροσιστικό και συνάμα μεθυστικό.

Last but not least, το εμβληματικό μπουκάλι, με το "τετράγωνο πώμα", χαρίζει μία πιο κομψή εικόνα χάρη στη σύγχρονη ολόλευκη εμφάνιση, που το κάνει να ξεχωρίζει.