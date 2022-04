Πώς θα περάσουμε το πιο όμορφο οικογενειακό Πάσχα

Η Ελλάδα είναι ένα από τους πιο όμορφους προορισμούς για τις διακοπές του ορθόδοξου Πάσχα αφού προσφέρει στους επισκέπτες απίστευτα τοπία, αποδράσεις στη θάλασσα αλλά και ξέγνοιαστες μέρες χαλάρωσης στα φιλόξενα ξενοδοχεία της.

Πού θα πάμε φέτος το Πάσχα

Φέτος το Πάσχα δύο κορυφαία ξενοδοχεία- Grecotel Olympia Oasis στην Πελοπόνησσο και το Cape Sounio- προσφέρουν πλούσια εορταστικά all inclusive προγράμματα για όλη την οικογένεια μετατρέποντας την Ελλάδα στον απόλυτο οικογενειακό παράδεισο όπου θα περάσουν καλά τα παιδιά και θα ξεκουραστούν οι γονείς.

Grecotel Olympia Oasis

Γιατί εδώ: Το Grecotel Olympia Oasis στην Πελοπόννησο έχει διοργανώσει μια μαγική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Δάση, μεγάλες παραλίες και μαγευτική θέα συνδυάζονται με ένα εορταστικό πρόγραμμα all inclusive – με όλα για τα παιδιά έως 12 ετών να διαμένουν δωρεάν. Για το Πάσχα η εκκλησία του ξενοδοχείου είναι στολισμένη και μυροφόρα ενώ οι εκδηλώσεις και η γαστρονομία που προσφέρονται τιμούν τα έθιμα και τις παραδόσεις της ελληνικής θρησκευτικής γιορτής.

Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά έως 12 ετών δωρεάν

Παιχνίδι στο Olympia Aqua Park με ασφάλεια και ξεγνοιασιά για όλη την οικογένεια, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. All Inclusive για παιδιά έως 12 ετών στην Tasty Corner του Oasis on the Beach με μεσημεριανό μπουφέ 12.30-14.30 και με all day snacking. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα εορταστικά γεύματα.

Μπορούν να παίξουν στον φανταστικό παιδότοπο της Grecoland, να δουν Καραγκιόζη & παραδοσιακό θέατρο σκιών, να παίξουν ποδόσφαιρο, να ακούσουν παραμύθια ή να δουν παιδικό κινηματογράφο, να μαγευθούν από τον Μάγο Αντόνιο με ταχυδακτυλουργικά, ζογκλερικά, να δουν Τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, circus gags, face painting, λαχταριστό pop-corn, μαλλί της γριάς και λιχουδιές, πολύχρωμους φουσκωτούς πύργους, να παίξουν ομαδικά παιχνίδια, χορό, τραγούδι, κυνήγι χαμένου θησαυρού, Ping Pong, Καουμπόηδες και ινδιάνοι, βόλτες με ποδήλατα, αλογάκια και πόνυ στο δάσος.

Το πρόγραμμα του ξενοδοχείου για τις ημέρες του Πάσχα περιλαμβάνει

Νηστίσιμες γεύσεις και εδέσματα, προγράμματα θαλασσοθεραπείας στο Elixir Spa, λειτουργία και περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων μέσα στο συγκρότημα, απόδραση στην Αρχαία Ολυμπία και Αναστάσιμο δείπνο. Την Κυριακή του Πάσχα, γλέντι της Λαμπρής με τον πατροπαράδοτο οβελία, ενώ την Δευτέρα του Πάσχα, μπορείτε να αναζητήσετε στα χωριά της περιοχής τα πανηγύρια για τον εορτασμό του Αγ. Γεωργίου, να κάνετε εξερευνήσεις στη φύση και ειδικά προγράμματα με ποδήλατα ή άλογα και πολλά ακόμα

Περισσότερες Πληροφορίες: Rivieraolympia.com

Grecotel Cape Sounio

Ένα αυθεντικό Πάσχα προσφέρει φέτος το Grecotel Cape Sounio στους επισκέπτες του ταξιδεύοντάς τους στις παραδόσεις και τις ομορφιές του τόπου μας. Με θέα στον Ναό του Ποσειδώνα και πρόσβαση σε δύο υπέροχες ακρογιαλιές, το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία, εκεί που η αρχαία Ελλάδα γίνεται ένα με το Αιγαίο, το Cape Sounio είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ξενοδοχείο: είναι εμπειρία.

Με ένα τριήμερο πασχαλινό πρόγραμμα ιδανικό για τους γονείς αλλά και τα παιδιά, το φετινό Πάσχα θα μείνει αξέχαστο σε όλη την οικογένεια. Φέτος όλες οι παροχές για τα παιδιά είναι δωρεάν – η διατροφή, η διαμονή και οι δραστηριότητες, ενώ οι γονείς θα απολαύσουν ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα και παραδοσιακή γαστρονομία με πιάτα όπως ‘ρίφια Κρητικά, μέλι και φέτα Ρεθεμνιώτικη, κρέας μελωμένο, βραστό, πιλάφι στο βαρέλι και τσουρέκι με στακοβούτυρο.

Προσφορά Πάσχα

Προσφορά διαμονής 3 διαν/σεων με Ημιδιατροφή, Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, το Νηστίσιμο Δείπνο Μ. Παρασκευή το Αναστάσιμο Δείπνο Μ. Σαββάτου, Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους και φυσικά στην Grecotel για τα παιδιά είναι όλα δωρεάν!

Δωρεάν παροχές για παιδιά

Διαμονή στο δωμάτιο των γονιών έως 12 ετών, Διατροφή στον πλούσιο παιδικό μπουφέ Tasty Corner και στα εορταστικά γεύματα που περιλαμβάνονται στα πακέτα και πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στην ανοιξιάτικη φύση.

Περισσότερες Πληροφορίες: Capesounio.com

Πηγή: madamefigaro.gr