Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Το νέο "Avatar", το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Γούση, η Σαρλότ Γκεϊνσμπούρ και πολλά ακόμα προσεχώς στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Avatar: The Way of Water

Το πολυαναμενόμενο sci-fi σίκουελ του James Cameron. Δεκατρία χρόνια μετά το πρώτο "Avatar" ο James Cameron επιστρέφει θεαματικά με το πολυαναμενόμενο "Avatar: The Way of Water". Το σίκουελ αποτελείται από εντυπωσιακά πλάνα φτιαγμένα από καινοτόμα ψηφιακά εφέ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι προβολές του είναι τρισδιάστατες. Τα γεγονότα στο δεύτερο κεφαλαίο διαδραματίζονται δέκα χρόνια μετά την αρχική ταινία, όταν και ξετυλίγεται η ιστορία της οικογένειας Σάλι. Δηλαδή του πεζοναύτη Τζέικ (Sam Worthington) και της Νεϊτίρι (Ζoe Saldana) από τη φυλή Νάβι του πλανήτη Πανδώρα και των παιδιών τους, που πρόκειται να αντιμετωπίσουν νέες απειλητικές προκλήσεις. Θυμίζουμε πως το "Way of Water" είναι ένα από τα συνολικά τέσσερα σίκουελ του "Avatar". Το νούμερο δύο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ενώ τα γυρίσματα του τρίτου κεφαλαίου που δρομολογείται για το 2024 έχουν ήδη ξεκινήσει. Η πρεμιέρα των υπόλοιπων μερών υπολογίζεται για το 2026 και το 2028. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο "Avatar", το 2009, είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ στο παγκόσμιο box office πλησιάζοντας τα 3 δις δολάρια σε εισπράξεις.

Χειροπαλαιστής

Ο σκηνοθέτης των "Μαγνητικών Πεδίων" κινηματογραφεί τον αδερφό του. Μπορεί δικαίως να γνωρίζει ευρεία δημοφιλία χάρη στα "Μαγνητικά Πεδία", ο Γιώργος Γούσης όμως έχει αποδείξει το ταλέντο του και στα ντοκιμαντέρ. Η πρώτη κινηματογραφική δουλειά του ήταν ο μικρού μήκους "Χειροπαλαιστής", ένα απροσδόκητα ειλικρινές και ζεστό πορτρέτο του αδερφού του σκηνοθέτη, ο Παναγιώτης, ο οποίος ζει στην επαρχία και ασχολείται με το άθλημα της χειροπάλης. Ο Γούσης ανέπτυξε την ταινία σε μια άψογη μεγάλου μήκους, όπου ο απεικονίζεται η προσπάθεια του Παναγιώτη να δοκιμαστεί στο αφιλόξενο τοπίο της Αθήνας και να κυνηγήσει το όνειρό του: να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη χειροπάλη.

