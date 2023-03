Το αυτοκίνητο που θα απογειώσει το στιλ σας

Η επιλογή για την αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μία απόλυτα προσωπική υπόθεση, καθώς εν τέλει στην τελική απόφαση θα παίξει ρόλο το τι αρέσει στον καθένα. Αν βγάλουμε από την εξίσωση τον παράγοντα της ασφάλειας που για όλους μας αποτελεί προτεραιότητα, οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του αυτοκινήτου, όσο και τα θέλω του αγοραστή θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα όταν αντίκρισα το στιλάτο Jeep® Avenger, το οποίο είναι αναμφίβολα το αυτοκίνητο που θα λατρέψει κάθε γυναίκα.

Δεν το λέμε τυχαία, καθώς πέρα από τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2023 (Car Of The Year 2023), ψηφίστηκε και ως το καλύτερο οικογενειακό SUV 2023 (Best Family SUV 2023) στον θεσμό Women’s World Car of the Year (WWCOTY), όπου την επιλογή κάνουν αποκλειστικά γυναίκες δημοσιογράφοι από τον χώρο του αυτοκινήτου. Ωστόσο, πέρα από το στιλ που για εμάς τις γυναίκες θεωρείται "deal breaker" αν δεν μας αρέσει, οι προδιαγραφές και οι δυνατότητες του Jeep® Avenger το τοποθετούν δίχως δεύτερη σκέψη στην πρώτη θέση των SUV.

Μιλάμε για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, το οποίο αν και είναι σχεδιασμένο και εξελιγμένο εξαρχής ως ένα αυθεντικό Jeep, ενσαρκώνει απόλυτα το DNA της μάρκας σε ένα συμπαγές SUV με έναν ξεχωριστό συνδυασμό στιλ, δυνατοτήτων, πρακτικότητας και τεχνολογίας αιχμής.

Προστασία 360ο

Είναι γνωστό πως τα μικροατυχήματα στην πόλη με την τεράστια κίνηση στους δρόμους είναι συνήθη. Μην ξεχνάμε πως τα στοιχεία αναφέρουν πως 70% των περιπτώσεων στην Ευρώπη αφορούν ζημιές που προκύπτουν από συγκρούσεις με χαμηλή ταχύτητα. Συνεπώς, το μοντέλο Avenger έχει προνοήσει, διαθέτοντας περιμετρικά (360ο) προστατευτικές επιφάνειες, αλλά και φωτιστικά σώματα που επίσης προστατεύονται χάρη στον τρόπο τοποθέτησής τους μέσα στη μάσκα. Παράλληλα, το πολυμερές υλικό με ενσωματωμένο το χρώμα, από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο προφυλακτήρας είναι τόσο ανθεκτικός που καμία χαρακιά δεν θα είναι εμφανής. Με λίγα λόγια, οι δυνατότητες αυτές θα σας γλιτώσουν τουλάχιστον 1000 ευρώ που θα δίνατε για οποιαδήποτε επιφανειακή επισκευή.

Eco-friendly με μεγάλη αυτονομία

Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτό αντιστοιχεί σε μηδενικούς ρύπους, προστασία του περιβάλλοντος και οικονομία στην τσέπη σας, αφού το Avenger προσφέρει έως και 550χλμ αυτονομία. Ωστόσο, αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα της κατηγορίας του είναι ότι εφοδιάζεται με ένα νέας γενιάς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν νέο ηλεκτροκινητήρα και μια νέα μπαταρία. Να σημειωθεί πως το Avenger μπορεί να ανακτήσει την αυτονομία των 30χλμ σε μόλις 3 λεπτά μέσω φορτιστή DC 100 kW, ενώ για να ανέβει το επίπεδο της φόρτισης από 20% στο 80% χρειάζεται μόλις 24 λεπτά. Αντίστοιχα με φορτιστή AC ισχύος 11 kW, η φόρτιση (0% - 100%) διαρκεί 5,5 ώρες.

Μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό

Αλλά πέρα από την εξωτερική σχεδίαση, το εσωτερικό του επίσης είναι υψηλής αισθητικής και ταυτόχρονα απόλυτης χρηστικότητας. Η οριζόντια διάταξη περιλαμβάνει τους αεραγωγούς, τον κρυφό φωτισμό, αλλά και την οθόνη αφής των 10,25’’, ενώ στο κάτω μέρος του ταμπλό η ανοικτή επιφάνεια προσφέρει άπλετο χώρο αποθήκευσης. Όσο για τα αναπαυτικά δερμάτινα καθίσματα, έχετε την επιλογή μέσω ηλεκτρικής ρύθμισης να σας κάνουν μασάζ, αλλά και να διαλέξετε τον φωτισμό που επιθυμείτε. Από την άλλη, είστε πάντα συνδεδεμένη βιώνοντας μια απόλυτα ψηφιακή εμπειρία, χάρη στο προηγμένο σύστημα πολυμέσων Uconnect με την οθόνη των 10,25’’ και τον επίσης ψηφιακό πίνακα οργάνων (από 7 έως 10,25 ίντσες ανάλογα με την έκδοση) που σας χαρίζει άπλετες δυνατότητες κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό που ξεχωρίσαμε ήταν η εφαρμογή Jeep Mobile App, με την οποία οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν μέσω του κινητού τους το όχημα, να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν τις πόρτες, να ρυθμίζουν τον κλιματισμό, να προγραμματίζουν την ώρα φόρτισης, κτλ. Η τεχνολογία, όμως, αναλαμβάνει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό και το πεδίο της ασφάλειας με τις σημαντικές δυνατότητες: ενεργό σύστημα διατήρησης της πορείας και της ταχύτητας, σύστημα αυτόματης πέδησης με αναγνώριση πεζών, σύστημα επόπτευσης τυφλής γωνίας, αυτόματο παρκάρισμα, κ.α.

Πρακτικότητα με στιλ

Μοντέρνο, τεχνολογικά προηγμένο και πρακτικό. Ποιος θα σας έλεγε ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κονσόλα ό,τι περιέχει μια χειραποσκευή; Άλλωστε, εμείς οι γυναίκες τείνουμε να παίρνουμε μαζί μας αρκετά πράγματα, ώστε να είμαστε προετοιμασμένες για το οτιδήποτε. Συνεπώς, το Avenger αποτελεί τον σύμμαχό μας στις μικρές ή τις μεγάλες βόλτες. Ειδικότερα, η κεντρική κονσόλα σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο, με 34 λίτρα χωρητικότητας, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός στην κατηγορία προσφέρει κατά μέσο όρο 15 λίτρα. Και αν δεν σας φτάσει ο τεράστιος αυτός χώρος, υπάρχει επιπλέον κάτω από τα κουμπιά του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, ο οποίος προστατεύεται από ένα μαγνητικό αναδιπλούμενο κάλυμμα. Και για να μην περιορίζεστε, ο χώρος των αποσκευών μπορεί να χωρέσει 355 λίτρα , γεγονός που διευκολύνει τη ζωή σας.

Good to know

Το νέο Jeep Avenger είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελληνική αγορά με τιμές από 25.600 ευρώ (περιλαμβάνεται η μέγιστη επιδότηση 8000€ και η επιπλέον επιδότηση 1000€ για απόσυρση οχήματος που προσφέρει το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ, σύμφωνα με τους όσους συμμετοχής σε αυτό). Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου καλύπτονται από 4ετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 160.000χλμ., ενώ η μπαταρία έχει 8ετή εγγύηση με ισχύ έως 160.000χλμ. Οι αφίξεις των πρώτων αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναμένεται εντός του 2ου τριμήνου του έτους.

Για εμένα η επιλογή ήταν μονόδρομος. Ωστόσο, εσείς τι άλλο θα ζητούσατε από ένα αυτοκίνητο; Πιθανολογώ τίποτε, αφού το Jeep® Avenger δίχως αμφιβολία θα καλύψει κάθε ανάγκη σας.