13ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού "Dance Days Chania"

Το Dance Days Chania γιορτάζει τη ζωή χορεύοντας και εστιάζει για τη 13η διοργάνωσή του στο "συνειδητό σώμα". Αισθάνεται, αποκωδικοποιεί, ακούει τους παλμούς σωμάτων σε αναμονή, εξέγερση, σωμάτων σε αμφισβήτηση, εγρήγορση αλλά και αφύπνιση. Σωμάτων ενεργών! Παρακολουθεί τις μετατοπίσεις τους στον χώρο και στον χρόνο.

Το DDC ανανεώνοντας και φέτος το ραντεβού στα Χανιά, φιλοξενεί παραστάσεις δημιουργών από 8 χώρες παρουσιάζοντας διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης χορευτικής σκηνής και δημιουργίας. Το σύνολο των παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", στην καρδιά της παλιάς πόλης, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία και γειτονιές της πόλης, από 22 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης επικεντρωνόμαστε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για επικοινωνία, έρευνα και δημιουργία, δίνοντας χώρο σε νέες/ους αλλά και έμπειρες/ους καλλιτέχνες. Συνάπτουμε νέες συνεργασίες και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια, την εκπαίδευση και τη σχέση με την τοπική και διεθνή κοινότητα.

Διαβάστε ακόμη: Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2023/24

Προσκαλεί έργα δυναμικά, με γενναίες θέσεις, ρομαντικές, τολμηρές, αλλά πάντα ανθρώπινες, με ενσυναίσθηση, ευαισθησία και έντονο προβληματισμό μπροστά σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο. Προκαλεί και συμμετέχει σε αυθεντικές συνομιλίες και αντιστέκεται στα στερεότυπα, την καθήλωση, τους αποκλεισμούς επιδιώκοντας συνδέσεις, συνειδητές αναζητήσεις, ειλικρινείς συνομιλίες.

Το 13ο Dance Days Chania θα φιλοξενήσει και παρουσιάσει 17 παραστάσεις, 12 σεμινάρια, την ενότητα "Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος", διήμερο Video Dance (26.07 & 02.08), διακρατικό καλλιτεχνικό residency σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λεμεσού, ημερίδα με θέμα "Σώμα στον δημόσιο χώρο ως βίωμα και ως πράξη" σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Κ. (23.07, KAM) καθώς και έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής από παιδιά και εφήβους με θέμα "Το δικό μου σώμα "μιλά"" (21.07 -30.07, Αγ. Ρόκκος) απόρροια του προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με σχολεία του Δήμου Χανίων από τον Απρίλιο του 2023.

H έναρξη του προγράμματος των παραστάσεων σημαίνεται στις 22 Ιουλίου στην πλατεία Γυαλί Τζαμισί με το έργο The Sad-Mad Method από την Cia Carla Sistere (ES) με μια παράσταση σχεδόν βγαλμένη από ταινία βωβού κινηματογράφου, για όλη την οικογένεια. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την παράσταση A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1 της Εύας Γεωργιτσοπούλου. "Ένα κινητικό εγκώμιο στη ρομαντική αγάπη, όπου οι στερεοτυπικές αφηγήσεις για τον έρωτα υπολείπονται”.

Για 5η συνεχή χρονιά η ενότητα "Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος χώρος" στοχεύει στην ενίσχυση, φιλοξενία, εξέλιξη και παρουσίαση 2 project εν εξελίξει. Σε άρρηκτη σύνδεση με σημεία της πόλης, το DDC προσφέρει χώρο για έρευνα σε νέες/ους δημιουργούς από την Ελλάδα και παράλληλα στους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες της, την δυνατότητα να παρακολουθεί ένα έργο σε όλα του τα δημιουργικά στάδια. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει 2ήμερο αφιέρωμα στην ενότητα Video Dance, στις 26 Ιουλίου και 2 Αυγούστου όπου περισσότερα από 28 επιλεγμένα έργα θα προβληθούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αναπόσπαστο μέρους του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μέσα από σεμινάρια, τα οποία αφορούν σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, σπουδαστές, εφήβους και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι εγγραφές στα σεμινάρια συνεχίζονται!

Το DDC για 2η χρονιά θα υλοποιήσει το διακρατικό καλλιτεχνικό residency, σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λεμεσού, κατά την διάρκεια του οποίου μια Κύπρια και μία Ελληνίδα δημιουργοί θα έχουν ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν από κοινού ένα εν εξελίξει project το οποίο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 13ου Dance Days Chania. Σε συνέχεια, τον Σεπτέμβριο το residency θα συνεχιστεί στη Λεμεσό όπου και θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του στο Open House Festival της Στέγης Χορού Λεμεσού.