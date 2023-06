Bridgerton: "η 3η σεζόν αναμένεται ακόμα πιο καυτή" αποκαλύπτει η Simone Ashley

Η 2η σεζόν του Bridgerton υπήρξε η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία του Netflix μέχρι στιγμής. Η 1η σεζόν προείλανε φαίνεται το έδαφος, δημιούργησε πιστό κοινό που τώρα φαίνεται να ακολουθεί φανατικά τη σειρά αδημονώντας για την 3η σεζόν (έχει συμφωνηθεί επίσης πως θα υπάρξει και 4η σεζόν).

Η πλοκή επικεντρώνεται τώρα στην Penelope Featherington (Nicola Coughlan) και τον Colin Bridgerton (Luke Newton), ενώ ένας από τους συμπρωταγωνιστές της σειράς αποκάλυψε ότι θα είναι η πιο... βασανιστική μέχρι τώρα. "Πιστεύω ότι θα είναι πιο καυτό από ποτέ", δήλωσε στο Elle USA η Simone Ashley, η οποία υποδύεται την Kate Sharma, υποκόμισσα Bridgerton.

Netflix

Η 1η σεζόν βασίστηκε στο πρώτο από τη σειρά των βιβλίων, το The Duke and I, ακολούθησε την περιπέτεια της Daphne Bridgerton με τον Δούκα του Hastings, ενώ η 2η σεζόν βασίστηκε στο επόμενο μυθιστόρημα της σειράς, The Viscount and I, για τον μεγαλύτερο από τα αδέλφια, τον Viscount Bridgerton, και την ανατρεπτική του σχέση με την Kate Sharma. Οι θαυμαστές περίμεναν ότι η φόρμουλα θα συνεχιζόταν και στην επόμενη σειρά, με το βιβλίο An Offer from a Gentleman να περιορίζεται στην ερωτική ζωή του Benedict. Όμως, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Bridgerton επιβεβαίωσε πως δεν θα ακολουθηθεί τώρα η ίδια λογική, αλλά πως θα δούμε το ειδύλλιο επιτέλους της Penelope με τον Colin.

Η Penelope Featherington, την οποία υποδύεται η Nicola Coughlan, είναι η αγαπημένη των φαν τόσο των βιβλίων όσο και της τηλεοπτικής σειράς. Άλλωστε είναι η αφηγήτρια που μας καθοδηγεί στην πλοκή των ιστοριών. Τι θα συμβεί όμως τώρα που θα πρωταγωνιστεί η ίδια;

Netflix/ Twitter

Η σύνοψη της πλοκής από το Netflix αποκαλύπτει: "Η Penelope Featherington (Nicola Coughlan) έχει επιτέλους εγκαταλείψει τον μακροχρόνιο έρωτά της για τον Colin Bridgerton (Luke Newton), αφού άκουσε τα απαξιωτικά λόγια του για εκείνη την προηγούμενη σεζόν. Έχει, ωστόσο, αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να βρει έναν σύζυγο, κατά προτίμηση κάποιον που θα της παρέχει αρκετή ανεξαρτησία για να συνεχίσει τη διπλή της ζωή ως Lady Whistledown, μακριά από τη μητέρα και τις αδελφές της. Όμως, στερούμενη αυτοπεποίθησης, οι προσπάθειες της Πηνελόπης στο γαμήλιο παζάρι αποτυγχάνουν θεαματικά''. Κακό;

Όσο για τον Κόλιν "επέστρεψε από τα καλοκαιρινά του ταξίδια με νέα εμφάνιση και ελαφρά έπαρση. Όμως, απογοητεύεται όταν συνειδητοποιεί ότι η Πηνελόπη, το μόνο άτομο που πάντα τον εκτιμούσε όπως ήταν, τον αντιμετωπίζει με ψυχρότητα. Ανυπομονώντας να ξανακερδίσει τη φιλία της, ο Κόλιν προσφέρεται να καθοδηγήσει την Πηνελόπη να αποκτήσει αυτοπεποίθηση προκειμένου να τη βοηθήσει να βρει σύζυγο αυτή τη σεζόν. Αλλά όταν τα μαθήματά του αρχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά, ο Κόλιν πρέπει να παλέψει με το αν τα αισθήματά του για την Πηνελόπη είναι απλώς φιλικά".

Η σχέση της Penelope με την πρώην καλύτερή της φίλη θα είναι επίσης ένα ακόμη θέμα. Σύμφωνα πάντα με τη σύνοψη: "Τα πράγματα περιπλέκονται για την Penelope λόγω της ρήξης της με την Eloise (Claudia Jessie), η οποία έχει βρει μια νέα φίλη κάποου που κανείς δεν θα περίμενε, ενώ η έντονη παρουσία της Penelope στους κοινωνικούς κύκλους καθιστά πιο δύσκολο να κρατήσει μυστικό το alter ego της Lady Whistledown".

Η συνέχεια λοιπόν αναμένεται συναρπαστική, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η πρεμιέρα του τρίτου κύκλου.