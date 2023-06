Sex and the City | Οι 10 πιο συγκινητικές στιγμές που αποδεικνύουν πόσο σημαντικό δώρο είναι η φιλία στη ζωή

Είκοσι πέντε χρόνια πριν τέσσερις φίλες ξεκινούσαν το κοινό τους ταξίδι στη συναρπαστική Νέα Υόρκη, και στην ουσία στη ζωή. Διανύοντας τότε τη δεκαετία των 30 όλοι οι δρόμοι ήταν μεν ανοιχτοί για εκείνες, αλλά όχι δίχως εμπόδια και λακκούβες. Μαζί μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους - έρωτες, απορίες, επιτυχίες, αποτυχίες και πιο ακραίες αποτυχίες, αλλά και ενθουσιασμό, διασκέδαση προσφέροντας στους θεατές τη θηλυκή οπτική για τα πράγματα - που ακόμα και σήμερα δεν είναι διόλου δεδομένο στον κινηματογράφο, τα μίντια και την ποπ κουλτούρα.

Κυρίως όμως το Sex and the City καινοτόμησε και γιατί επέλεξε να αναδείξει τη σημασία της γυναικείας φιλίας, του sisterhood, κάτι ακόμα πιο σπάνιο. Μπορεί να εξυμνείται περισταστιακά η γυναικεία φιλία (αξίζει να θυμηθούμε για παράδειγμα τις "Ανθισμένες Μανόλιες" ή τις "Φίλες" με την Bette Midler) ωστόσο δεν πρωταγωνιστεί συχνά κι έτσι είναι πολύ εύκολο να επισκιάζεται από τον κυρίαρχο λόγο που θέλει τις γυναίκες να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους.

Ήρθε λοιπόν μια giga σειρά, με τόση απίστευτη επιτυχία για να εντυπώσει το γεγονός πως ναι, έχουμε φίλες και πως αυτές είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας. Οι δουλειές αλλάζουν, τα σπίτια αλλάζουν, οι χώρες διαμονής αλλάζουν, οι έρωτες αλλάζουν μα τι μένει αληθινά σταθερό; Οι φιλίες. Και το Sex and the City είχε την τόλμη να τονίσει το γεγονός και να το αναδείξει.

Ας δούμε μαζί τι σημαίνει φιλία

1. H Μiranda ακολουθεί από πίσω την Charlotte για να βεβαιωθεί ότι θα φτάσει καλά στο σπίτι

Γνωρίζουμε όλοι το πάθος της Charlotte να βρει τον έναν μοναδικό άντρα της ζωής της με τον οποίο θα έφτιαχνε επιτέλους την οικογένειά της. Κανείς λοιπόν δεν θα περίμενε ότι κάποια άλλη θα της πάρει την πρωτιά, πόσο μάλλον η κυνική Μiranda που είχε αρχικά ως στόχο να επιτύχει επαγγελματικά. Όταν λοιπόν η Μiranda αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη της, η Charlotte πληγώνεται, απογοητεύεται, αλλά και χαίρεται για τη φίλη της. Μια μέρα η Charlotte βγαίνει από τη γυναικολόγο της που την έχει μόλις ενημερώσει ότι έχει μόνο 15% πιθανότητες να μείνει έγκυος και πέφτει τυχαία πάνω στη Μiranda και τσακώνονται. Η Charlotte φεύγει μόνη της μπροστά, αναστατωμένη, αλλά η Μiranda την παίρνει από πίσω για να βεβαιωθεί πως θα φτάσει στο σπίτι της καλά.

2. Η Samantha δέχεται να κάνει babysitting στον Μπρέιντι, και όμως, ναι

Το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη Samantha να κάνει είναι… babysitting. Όταν κάποια στιγμή η Μiranda τρελαίνεται ως νέα μαμά από τα κλάματα του μωρού και καταρρέει η μεγαλόψυχη Samantha δέχεται να κρατήσει το μωρό και να παραχωρήσει το ραντεβού της στο κομμωτήριο στη Μiranda. Θα υπάρξει δε και ιδιαιτέρως ευρηματική Μαίρη Πόππινς, όταν σπάσει το ριλάξ του μωρού.

3. "I curse the day that you were born” (ανάθεμα τη μέρα που γεννήθηκες)

Η επική ατάκα της Charlotte. Η Charlotte είναι ετοιμόγεννη με μια μεγάλη, μεγάλη κοιλιά όταν σταματάει σε ένα εστιατόριο να φάει μεσημεριανό και βλέπει εκεί τον Mr Big και κυριολεκτικά φεύγει τρέχοντας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται απ’ όταν έστησε την Carrie στον γάμο τους. Η άκακη λοιπόν Charlotte γίνεται έξαλλη, δακρύζει και του λέει ότι τον μισεί και του σερβίρει την θεϊκή ατάκα "I curse the day that you were born”. Μόνο που κάποιος πρέπει να την πάει άμεσα στο μαιευτήριο.

