15ο Greece Race for the Cure® | Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Μπορείτε να συμμετέχετε αν αγαπάτε το τρέξιμο, αν σας αρέσει το περπάτημα, μα πάνω από όλα αν θέλετε να προσφέρετε στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Γιατί το Greece Race for the Cure® είναι ένας αγώνας για όλες και όλους και ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Πάρτε και εσείς μέρος στη διοργάνωση-θεσμό που τα τελευταία 15 χρόνια γεμίζει τους δρόμους αισιοδοξία και γιόρτασε ΜΑΖΙ μας τη ζωή.

Φέτος, η εκκίνηση του Greece Race for the Cure® θα σηματοδοτήσει παράλληλα και την έναρξη του Μήνα Οκτωβρίου, που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού αλλά και στην υγεία κάθε γυναίκας.

Το Greece Race for the Cure® διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®.

Δηλώστε Συμμετοχή

Οι εγγραφές για το 15ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt* της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.

*(έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων)

Πληροφορίες:

5Κ Αγώνας Δρόμου: 09:30 ΠΜ / Αντίτιμο Συμμετοχής: 10€

2Κ Περίπατος: 10:30 ΠΜ /Αντίτιμο Συμμετοχής: 8€

DIGITAL: Όπου και αν είστε / Αντίτιμο Συμμετοχής: 8€

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (Ηπείρου 11, Αθήνα, 2ος όροφος) από Δευτέρα 25/9/2023 έως Παρασκευή 29/9/2023, 10πμ-8μμ.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη.

Race Village

Το 15ο Greece Race for the Cure® ξεκινά το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου με δωρεάν δράσεις για μικρούς & μεγάλους. Σας περιμένουμε, 12μμ-6μμ, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου με sponsors’ expo, δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης (λιπομέτρηση & συμβουλές διατροφής, ενημέρωση-εξέταση για λεμφοίδημα για γυναίκες με καρκίνο μαστού), sessions γυμναστικής (kangoo jumps, tumbao, zumba, pilates yoga), εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους, ήπια πεζοπορία πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greecerace.gr/savvato-proagwgi-prolipsis-ygeias-mastou/.

Γιατί αγωνιζόμαστε

ΜΑΖΙ αγωνιζόμαστε με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, την παροχή οργανωμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για ασθενείς με καρκίνο του μαστού και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, για να νικήσουμε τον φόβο και τις προκαταλήψεις γύρω από την ασθένεια. Μάθε περισσότερα: https://greecerace.gr/giati-agonizomaste.

#GRFC2023

Χρησιμοποιώντας το hashtag της διοργάνωσης #GRFC2023 και tag @almazois δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τη φωνή μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού!

Μοιράσου στα προσωπικά σου κοινωνικά δίκτυα την εμπειρία της συμμετοχής σου, προσκάλεσε τους φίλους σου να πάρουν μέρος και διάδωσε μαζί μας τα αισιόδοξα μηνύματα του αγώνα για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού.