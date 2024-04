Η διαφορετική οπτική του WOMEN WHO DARE | Όσα συζητήθηκαν στην ημερίδα του Harper's Bazaar Greece και του Womantoc

"Το δραματικό γεγονός είναι ότι η έμφυλη βία, ακόμα και στην πιο ακραία της μορφή, συνεχίζεται, με πολλές γυναικοκτονίες στην Ελλάδα να καταγράφονται και το 2024.Οι δολοφονίες γυναικών είναι πραγματικά σοκαριστικές", επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη από το βήμα της Ημερίδας "Women Who Dare: Οι Γυναίκες που Αλλάζουν τον Κόσμο. Η Ανατροπή είναι Γυναικεία Υπόθεση". Η εκδήλωση έχει αρχίσει.

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή από σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της πολιτικής, της τέχνης, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στην αίθουσα "Ν. Σκαλκώτας" του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών η ημερίδα με τίτλο "Women Who Dare: Οι Γυναίκες που Αλλάζουν τον Κόσμο. Η Ανατροπή είναι Γυναικεία Υπόθεση", που με επιτυχία οργάνωσαν το Harper's Bazaar Greece και το Womantoc του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) και με την υποστήριξη της Eurolife FFH.

Το πρώτο καλωσόρισμα και την έναρξη της εκδήλωσης ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Εκδότρια της Madame Figaro και Digital Editor in Chief του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων, Ελένη Στασινοπούλου. Στον λόγο της, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε όλες τις γυναίκες που παρατηρούσε από το βήμα της εκδήλωσης στο κοινό και σε όσες επρόκειτο να μοιραστούν στη συνέχεια τη σκηνή. Γυναίκες που τολμούν. Να διεκδικήσουν, μα κυρίως να υπενθυμίσουν τα δικαιώματά τους. Να κάνουν ένα βήμα μπροστά εμπιστευόμενες τις δικές τους θηλυκές αρετές. Γυναίκες που αγαπούν και στηρίζουν τις γυναίκες γύρω τους.

Τη σκυτάλη πήρε η Editor in Chief του Harper's Bazaar Greece, Ελένη Πατεράκη, η οποία, μετά το ένθερμο καλωσόρισμα της, προσκάλεσε στη σκηνή την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Στην ομιλία της, η Υπουργός, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις γυναικοκτονίες που συνεχίζουν να αποτελούν μείζον θέμα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και στη δύναμη που έμπρακτα μπορεί να προσφέρει μία θηλυκή αλυσίδα αρωγής και υποστήριξης.

Ακολούθησε η παρουσίαση μίας σχολαστικής έρευνας του ΚΕΜΕΦΙ από τον CEO της MRB, κύριο Δημήτρη Μαύρο. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν δύο αντιδράσεις: εκείνες του σοκαριστικού γεγονότος και της ήσυχης επιβεβαίωσης ότι ο δρόμος της καθημερινότητας δεν είναι για τις γυναίκες – τις περισσότερες φορές – αρμονικά πλασμένος. Ενδεικτικό παράδειγμα, το 70% - 7 στις δέκα – γυναίκες οι οποίες υποστήριξαν ότι ήταν δυσκολότερο να αναλάβουν θέση Ευθύνης από ότι οι άνδρες.

Τέσσερα διαφορετικά πάνελ με διακεκριμένους ομιλητές και ομιλήτριες από τον χώρο της πολιτικής, του επιχειρείν, του πολιτισμού, αλλά και της επιστήμης σχολίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας και συζήτησαν θέματα που αφορούσαν την ισότητα των φύλων, την ίση εκπροσώπηση, τη φαινομενικά θηλυκή βιομηχανία της μόδας, αλλά και την ανάγκη κατάρριψης των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η θεωρία μπορεί (και πρέπει) να παραχωρήσει τη θέση της στην πράξη.

Το πρώτο πάνελ με θέμα το "Γυναικείο Leadership σε έναν Ανδροκρατούμενο Χώρο" έφερε, μεταξύ άλλων, στο προσκήνιο τη συζήτηση περί της ίσης γυναικείας εκπροσώπησης και την ανάγκη ή μη ύπαρξης ποσόστωσης σε εταιρίες και οργανισμούς, στους οποίους οι γυναίκες δυσκολεύονται να ανελιχθούν εξαιτίας του φύλου τους. Ομιλήτριες ήταν η Γιάννα Ανδρονοπούλου (CEO της Microsoft Hellas), η Μαρία Σπανού (Owner Jaguar Land Rover, Spanos Luxury Cars), η Ιωάννα Τζώρτζη (Owner Jaguar Land Rover, Tzortzis S.A.) και η Κωνσταντίνα Ψαρράκου (Γεν. Διευθύντρια Μη Καιόμενων Προϊόντων, Παπαστράτος). Όπως χαρακτηριστικά, υπογράμμισε η κυρία Ψαρράκου, αφενός "στο πρόγραμμα του Yale για τη γυναικεία ηγεσία, διάρκειας έξι εβδομάδων, δεν προχωρούν εκείνοι που θεωρούνται δυνατότεροι, αλλά όσοι προσαρμόζονται πιο ομαλά" και αφετέρου ότι "κάθε γυναίκα έχει την ευθύνη σε ποσοστό 100% του μέλλοντος της". Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Ι. Ανέστη.

Με το καίριο θέμα της "Ψυχικής Υγείας και Παραγωγικότητας. Το Δόγμα του "it’s OK not to be OK" ασχολήθηκε η δεύτερη σύνθεση της Ημερίδας. Επί σκηνής, συναντήθηκαν η Ειρήνη Αγαπηδάκη (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας), η Αλεξάνδρα Σιγάλα (Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια), η Αγγέλικα Τζέμου (Head of HR & Member of Board, Bayer Hellas) και η Τατιάνα Τούντα (CEO Hellas EAP). Ιδιαίτερα σημαντική η τοποθέτηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία "η ενσυναίσθηση της γυναίκας μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, αλλά δύναται να μετατραπεί σε μειονέκτημα". Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Βίκυ Κουρλιμπίνη.

Η δύσκολη σύζευξη και επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλιξη και την μητρότητα απασχόλησε το τρίτο πάνελ της ημερίδας. Με ομιλήτριες την Τόνια Γεωργιάδη (Γενική Διευθύντρια L’Oréal Hellas Luxury Product Division), τη Μαίη Ζαννή (Συνιδρύτρια & Πρόεδρος Women Act), την Ελευθερία Ζούρου (Iδρύτρια & CEO, Doctoranytime) και την Μαριάνθη Φραγκοπούλου (Πυρηνική Φυσικός, CEO Herado), αναδύθηκαν στην επιφάνεια προσωπικές προκλήσεις, βιώματα, αναμνήσεις με πρωταγωνιστές μικρούς ήρωες και μεγάλα στελέχη εταιριών, ενώ φωτίστηκε μία διαφορετικά ευεργετική εκδοχή της μητρότητας. Εκείνη, που όπως εύστοχα υπογράμμισε, η Ελευθερία Ζούρου, "των νέων ικανοτήτων που η μητρότητα καλλιεργεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πλειονότητα των επαγγελματικών skills που ένα σύγχρονο σεμινάριο του Harvard παρουσίαζε τα είχα αποκτήσει απλά μεγαλώνοντας την κόρη μου". Τη συζήτηση συντόνισε η αρχισυντάκτρια του Harper's Bazaar Greece, Κατερίνα Κηλίδη.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μία ενδελεχή συζήτηση γύρω από την πραγματική θέση της γυναίκας στη βιομηχανία της μόδας – είναι ενδεικτικό ότι μόνο το 12,5% των CEOs είναι γυναίκες, μόνο 5 από τους 37 κυρίαρχους οίκους έχουν γυναίκες creative directors και μόλις το 26% κατέχει θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιρειών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Χρήστος Κωσταρέλλος, Creative Director του οίκου Costarellos, η Τζίνα Μαργαριτοπούλου, CEO του οίκου Minas Designs και η Ελβίρα Παναγιωτοπούλου, Ιδρύτρια Di Gaϊa, Head of Design Women and Men Off-White. Αξιοσημείωτη η οπτική του Χρήστου Κωσταρέλλου, μοναδικού άντρα συμμετέχοντα στην Ημερίδα Women Who Dare, βάσει της οποίας "ο τρόπος που προσεγγίζει ο χώρος της μόδας τις γυναίκες είναι βαθειά σεξιστικός". Τη συζήτηση συντόνισε η Editor in Chief του Harper's Bazaar Greece, Ελένη Πατεράκη.

Ιδιαίτερη νότα στη βραδιά προσέθεσαν τα Virtual Fireside Chat της Nicole Avant (Πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, Συγγραφέας, Παραγωγός) και της Elsa Hosk (Top Model). Όπως υποστήριξε η Πρώην Πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, "όλες οι γυναίκες έχουμε έναν τέλειο συνδυασμό πυγμής, ευγνωμοσύνης, χάρης σε συνδυασμό με συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και ενσυναίσθηση. Αυτά συνθέτουν την θηλυκή ενέργεια για την οποία μιλούν όλοι".

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών και του θηλυκού επιχειρείν, ενώ τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την υποστήριξη των πολύτιμων χορηγών της βραδιάς: της Range Rover, Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε, του premium μ. Artisan Water, της Παπαστράτος. Η Ημερίδα "Women Who Dare: Οι Γυναίκες που Αλλάζουν τον Κόσμο. Η Ανατροπή είναι Γυναικεία Υπόθεση" πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

