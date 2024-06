Eat Chic | Στην "Κάψα" για το χειροποίητο σουβλάκι του Χριστόφορου Πέσκια

Το εθνικό μας street food, αυτό που λαχταρά να φάει πρώτα- πρώτα όποιος πατάει το πόδι του στην Ελλάδα είτε ως επαναπατρισμένος ή σαν τουρίστας, έχει υποφέρει αρκετά τελευταία. Από όπου και να το πιάσεις, το σουβλάκι με τους κατεψυγμένους φασόν γύρους, τις λαδωμένες πίτες, τις αδιάφορες σάλτσες βιομηχανικής παραγωγής και την υπεραξία που σιγοντάρουν τα ελληνικά Μέσα, έπαψε να είναι ο εαυτός του. Νόστιμο και φτηνό. Άρα αξιόπιστο.

Αυτό που πραγματικά λείπει από την αυθεντικότητα του λαϊκότερου εδέσματος δεν είναι οι αφορισμοί/ φασεϊσμοί τύπου "αν βάλεις πατάτες στο σουβλάκι θα έρθει στον ύπνο σου ένα τυλιχτό και θα σου ψιθυρίζει ‘’υδατάνθρακας’’". Μια ουσιαστική αναβάθμιση των πρώτων υλών χρειαζόμαστε που θα βρουν πρόσφορο έδαφος σε μερακλήδες τεχνίτες του ψησίματος- τυλίγματος. Και κάμποσο κάρβουνο.

Έτσι μαυρισμένη από την καρβουνίλα ξεκινάει η ιστορία της "Κάψας", του ολοκαίνουργιου σουβλατζίδικου της Αθήνας που μόλις άνοιξε στο μικρό στενό της Σκουλενίου από την οικογένεια Πιτσιλή, τον Κωνσταντίνο Μπαμά και τον πολυβραβευμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια. Ζωγραφισμένη στο χέρι με κάρβουνο η ταμπέλα με το όνομα "Κάψα", αφήνει να φαίνεται από πίσω της η σούβλα του γύρου η οποία περιχαρακώνεται από διαφορετικά επίπεδα γεμάτα κάρβουνα. Εδώ, δεν ψήνονται μονάχα τα καλαμάκια και τα κεμπάπ στα κάρβουνα αλλά και ο ίδιος ο γύρος. Ο Αλέξης Πιτσιλής μας εξηγεί πως την συγκεκριμένη κατασκευή την ανακάλυψαν και μελέτησαν σε ένα ταξίδι στην Τουρκία όπου έκαναν με τον σεφ Πέσκια και κατέληξαν πως αν είναι να επενδύσεις στο κάρβουνο αξίζει… all the way.

