Eat Chic στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Δεν είναι κάποιου είδους μυστικό πως η Αθήνα κατεβαίνει πλέον προς την παραλιακή της ζώνη - και αυτό δεν αφορά μόνο τη θερινή περίοδο. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ωστόσο, παρατηρείται φέτος ένας οργασμός νέων επιλογών, κάθε μία από τις οποίες έχει το ενδιαφέρον της. Μέρη σαν τα παρακάτω.

'The C Beach Club'

Αέρα από μυκονιάτικη Φτελιά φέρνει στην Α' ακτή Βούλας το μπιτάτο αυτό beach bar resto, με μπιτάτη μουσική, boho παλέτα και minimal chic διακόσμηση να ντύνουν με premium ατμόσφαιρα τόσο το χώρο της αμμουδιάς με τα αφράτα sunbeds, όσο και στα μετόπισθεν με το καθιστικό για drinks & bites καταστάσεις. Poke bowls και προσεγμένα snacks δίνουν γεύση στις βουτιές, κομψό μενού all day καλοφαγίας με θαλασσινό πρόσημο (από tiradito, ceviche και carpaccio, μέχρι linguini με ταρτάρ γαρίδας) σερβίρεται στον resto χώρο.

'Barbounaki by Papaioannou'

Στον κόλπο του ΝΟΒ κολυμπά το πιο φρέσκο 'Barbounaki' δια χειρός Γιώργου Παπαϊωάννου, με ψάρια και θαλασσινά στις καλύτερες εκδοχές τους. Με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλά και αξεπέραστη νοστιμιά, αφού και αυτό υποκλίνεται στη φιλοσοφία για "ποιοτικό ψάρι για όλους", το 'Barbounaki' της Βουλιαγμένης αποτίνει και αυτό φόρο τιμής στους πλούσιους θησαυρούς του αλμυρού νερού με μια, κατά τα συνήθη, προσεκτικά επιλεγμένη λίστα από ψάρια και θαλασσινά.

Οι γνώριμες από τα άλλα "Μπαρμπουνάκια" γεύσεις από ωμό ψάρι, δημιουργίες οστρακοειδών, αλλά και οι ψαριές της ημέρας, εδώ εμπλουτίζονται, όχι μόνο με μερικές νέες και άκρως ενδιαφέρουσες ετικέτες κρασιών, αλλά και με νέα πιάτα, όπως το σεβίτσε λευκού ψαριού και τα μαύρα ταλιολίνι με ψάρια και γαρίδες.

'Barbarossa Athens'

Πρώτο όνομα στη μαρκίζα της παριανής γαστρονομίας με λίγο 'ώπα', το ισχυρό θερινό brand name που ακούει στο όνομα ','Barbarossa πιάνει πόστο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το '91 Athens Riviera' με κυκλαδίτικο ύφος, εσάνς από Νάουσα και γεύση εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο. Με επικεφαλής τον σεφ Δημήτρη Νικολή φέρνει κάτι από την αυθεντική αιγαιοπελαγίτικη ατμόσφαιρα στα νότια της πρωτεύουσας, μετατρέποντας ταπεινά και παραδοσιακά υλικά σε εκλεκτά πιάτα.

'Bloom Project'

Το πλήρες all day project συνδυάζει καλοκαιρινές βουτιές με μουσική, μεσογειακή πειραγμένη κουζίνα, ιαπωνικές γεύσεις, μοναδικά cocktails και στιγμές αληθινής, old fashioned, ξεγνοιασιάς υπόσχεται να γίνει πολύ περισσότερα από ένας απλός καλοκαιρινός προορισμός. Το "Bloom" δημιουργήθηκε από τους επιχειρηματίες του "Μοοrings" στη Βουλιαγμένη και του all day café restaurant "Blends" στη Γλυφάδα.

Οι χρωματιστές ομπρέλες και το χαρούμενο dress code του προσωπικού δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον με vintage πινελιές. Έχει σχεδιαστεί από τον Νικόλα Φραντζέσκο και την αρχιτεκτονική ομάδα του, Area Arch. & Arts. Πρόκειται για ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου με επαναφορά και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων της δεκαετίας του '60, με κύρια χαρακτηριστικά τις γραμμικές επιφάνειες, που δίνουν την αίσθηση της αιώρησης (floating planes), την ευρεία χρήση των claustra στις όψεις του κτιρίου και των έντονων χρωμάτων στην επίπλωση του.

Δείτε περισσότερα στο athinorama.gr