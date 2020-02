Οι ξεχασμένοι σκηνοθέτες της Νουβέλ Βαγκ

Η Νουβέλ Βαγκ των '50s και '60s μεταμόρφωσε ριζικά τη γλώσσα του κινηματογράφου. Παρόλο που οι ηγετικές φιγούρες του νέου κύματος παραμένουν ευρέως αναγνωρισμένες - μέσα στα χρόνια, ονόματα όπως αυτά των Godard, Truffaut, Rohmer, Rivette, Chabrol, Varda, Resnais, Demy και Marker - έλαβαν την αναγνώριση που τους αξίζει, υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες του γαλλικού κινήματος που η δουλειά τους έχει μείνει στην αφάνεια. Το MoMa παρουσιάζει την έκθεση Forgotten Filmmakers of the French New Wave (29 Μαϊου - 6 Ιουλίου) θέλοντας να φωτίσει το όχι και τόσο γνωστό έργο εξίσου ταλαντούχων σκηνοθετών που συνέβαλαν στην εδραίωση της Νουβέλ Βαγκ.

Η μεγάλη αυτή έρευνα, που περιλαμβάνει πάνω από 30 παρουσιάσεις και 25 ταινίες μικρού μήκους, θα επιτρέψει στο κοινό να ανακαλύψει ξανά μερικά από αυτά τα έργα, με βάση το λεξικό 162 νέων δημιουργών που εμφανίστηκε στο τεύχος του Cahiers du cinéma τον Δεκεμβρίου του 1962. Ανάμεσά τους και το σπάνιο φιλμ του Alain Cavalier, L’insoumis (1964), με πρωταγωνιστή τον Alain Delon, καθώς επίσης και άλλα που σχετίζονται με τον πόλεμο της Αλγερίας, συμπεριλαμβανομένου και του The Olive Trees of Justice (1961) του James Blue και του απαγορευμένου October in Paris (1962) του Jacques Panijel. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης έργα σπουδαίων σκηνοθέτιδων όπως ηPaula Delsol και η Yannick Bellon.

Φωτογραφία: La Chamade / Alain Cavalier