Ο Samuel Beckett και η σημασία της αποτυχίας

Ο Samuel Beckett παραμένει ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του εικοστού αιώνα. Αδίστακτα πειραματικά, τα έργα, τα μυθιστορήματα και τα ποιήματά του αποτελούν μια επίμονη επίθεση στην ρεαλιστική παράδοση. Ο Ιρλανδός συγγραφέας γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1906 στο Foxrock, ένα προάστιο του Δουβλίνου, και πέθανε στο Παρίσι στις 22 Δεκεμβρίου 1989.

Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett by James Knowlson

Ο Beckett πίστευε ότι η αποτυχία αποτελούσε ένα ουσιαστικό μέρος του έργου ενός καλλιτέχνη, ακόμα και όταν είχαν την ευθύνη της επιτυχίας. Οι πιο γνωστές εκφράσεις αυτής της φιλοσοφίας εμφανίζονται στο τέλος του μυθιστορήματός του The Unnamable (1953) "... πρέπει να συνεχίσετε. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα συνεχίσω "- και στην ιστορία του Worstward Ho (1983) "Κάποτε προσπάθησες.

Κάποτε απέτυχες. Δεν πειράζει. Να προσπαθήσεις ξανά. Να αποτύχεις ξανά. Να αποτύχεις καλύτερα.".

Dream of Fair to Middling Women

Ο Beckett είχε ήδη βιώσει αρκετές αποτυχίες μέχρι να καταπιαστεί με την ποίηση . Κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να δημοσιεύσει το πρώτο του μυθιστόρημα, Dream of Fair to Middling Women, και το βιβλίο με τις σύντομες διηγήσεις More Pricks Than Kicks (1934) που έσωσε από αυτό, το More Pricks Than Kicks (1934), σημείωσε καταστροφικές πωλήσεις. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς του, ο συγγραφέας επηρεάστηκε βαθιά από τον James Joyce, ενώ εντάχθηκε και στον κύκλο του στο Παρίσι στα τέλη της δεκαετίας του '20.

Waiting for Godot

"Νομίζω ότι χρειάστηκε αρκετός καιρός για να βρει ο Beckett τη φωνή του. Όλοι γνωρίζουμε - ή αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε - ποια είναι η "Μπεκετιανή" φωνή , αλλά κυρίως για το μεταπολεμικό έργο. Η λογοτεχνική φωνή του Beckett αλλάζει δραστικά κατά τη διάρκεια της συγγραφικής καριέρας του, η οποία, φυσικά, είναι πολύ μεγάλη. Η πρώτη του έκδοση είναι το 1929 και η τελευταία του είναι τη χρονιά του θανάτου του το 1989. Ξεκινάει ως συγγραφέας με εκτεταμένη διάθεση. Η λογοτεχνική φωνή του επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον James Joyce, αλλά και από το πρωτοποριακό Παρίσι της δεκαετίας του 1930. Στη μεσαία περίοδο, αμέσως μετά τον πόλεμο, παίρνει μια εντελώς νέα κατεύθυνση. Τότε έχετε την πολύ όψιμη φωνή Beckett, η οποία είναι εξαιρετικά μινιμαλιστική. Θα δυσκολευόμουν να εντοπίσω τη φωνή Beckett" σημειώνει ο Dr Mark Nixon καθώς αναλύει το λογοτεχνικό ύφος του συγγραφέα σε συνέντευξή του στο fivebooks.com.

Το 1969 ο Samuel Beckett βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.