Ο φεμινισμός στα χρόνια του κορωνοϊού

"Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε αυτό που δεν βλέπετε σωστά; Ορατότητα = αξία, και αν έφερε κάτι στην επιφάνεια η καραντίνα είναι ότι η δουλειά των γυναικών σε κάθε οικογένεια είναι πιο ορατή από ποτέ" σημειώνει η Eve Rodsky, συγγραφέας του Fair Play στο Bazaar.com.

"Φανταστείτε ένα τεράστιο κοινωνικό πείραμα όπου όλες οι υποτιμημένες και χαμηλά αμειβόμενες γυναίκες που συναντάτε μέσα στην ημέρα σας εξαφανίστηκαν - δασκάλες για ιδιαίτερα μαθήματα, καθαρίστριες, νταντάδες, γιαγιάδες και όποια άλλη υπηρεσία - και ότι εσείς και ο σύντροφός σας προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα. Μόνο που αυτό το "πείραμα" είναι η πραγματικότητα τώρα" σημειώνει η Rodsky στο άρθρο της Everyone Is Home Right Now, But Who’s Doing All the "Home” Work?.

"Οι γυναίκες έχουν αναλάβει ένα τεράστιο οικιακό φόρτο εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον μπορούσαμε να μοιραστούμε κάποιο από αυτό το βάρος με δασκάλους, μπέιμπι σίτερ, γιαγιάδες και φίλους. Αλλά τώρα που έχουμε χάσει την πρόσβαση σε αυτήν την υποστήριξη, αυτές οι ανισότητες γίνονται πιο έντονες " τονίζει η Darby Saxbe, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, διευθύντρια του USC Center for the Changing Family και έμπειρη επιστήμονας γύρω από τον καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλα. Και δεν είναι η μόνη, καθώς έχουν γραφτεί αρκετά άρθρα για την ισότητα γυναικών και ανδρών εν μέσω της αντίστοιχα: "Women’s Domestic Burden Just Got Heavier with the Coronavirus” και "The Coronavirus Is a Disaster for Feminism".

Μέσα στον ένα περίπου μήνα του lockdown, πολλές γυναίκες έχουν κληθεί να αναλάβουν τις δουλειές του σπιτιού, το διάβασμα ή/και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους, σε συνδυασμό με τη δουλειά που τρέχει, χωρίς να έχουν την παραμικρή βοήθεια - παρά μόνο του συντρόφου τους. Τι γίνεται όμως όταν δεν έχουν ούτε αυτή;

Είναι τελείως διαφορετικό να κάνει κάποιος όλο τον σχεδιασμό του νοικοκυριού από το να εκτελεί απλώς εντολές - να πηγαίνει για παράδειγμα στο super market με έτοιμη λίστα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη από το Harvard, οι γυναίκες αναλαμβάνουν το management του σπιτιού που αποδεικνύεται σε μια χρονοβόρα διαδικασία. Για πολλά χρόνια, οι άντρες και η κοινωνία "αγνοούσαν" τη δουλειά που προσφέρει μια γυναίκα στο σπίτι, μη θέτοντας ίσες αξίες. Και τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να γίνει reset. Και για να αναγνωριστεί επίσης ο σημαντικός ρόλος όλων εκείνων των γυναικών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμοιβόμενες χαμηλά και χωρίς ασφάλεια, καθώς επίσης και η αμισθί προσφορά των γιαγιάδων.

Ένα μάθημα που θα πρέπει να πάρουν οι γυναίκες από αυτό είναι η αλληλεγγύη. Μεταξύ μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να γυρίζεις σε ένα καθαρό, τακτοποιημένο σπίτι και να βρίσκεις σιδερωμένα τα ρούχα στην ντουλάπα. Αν δεν είναι, λοιπόν, αυτή η ιδανική περίοδος για να σεβαστούμε ακόμα περισσότερο τις γυναίκες και την προσφορά τους, τότε ποια θα είναι;

Ο κορωνοϊος μπορεί να "σκοτώσει" τον φεμινισμό αν σωπάσουν οι φωνές των γυναικών που είναι πάντα εκεί για όλα - για να πάνε τα παιδιά σχολείο, να ζητήσουν άδεια από τη δουλειά επειδή είναι άρρωστα, να οργανώσουν τη λίστα για τα ψώνια, να φτιάξουν τη χειροτεχνία που χρειάζεται το παιδί τους για το σχολείο και να ετοιμάσουν ταπεράκια για όλη την οικογένεια. "Συνειδητοποιώ ότι ακόμα κι αν είμαι εντάξει να τα κάνω όλα, δεν είμαι εντάξει να με βλέπουν η κόρη μου και ο γιος μου να τα κάνω όλα" γράφει μία μητέρα στην Rodsky. Αντιμετωπίστε αυτήν τη στιγμή ως μια ευκαιρία να διαμορφώσετε τη δικαιοσύνη για την επόμενη γενιά, τους συντρόφους σας και την κοινότητά σας.