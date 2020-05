Ποια θα είναι η επόμενη σελίδα στις Δημόσιες Σχέσεις

Σχεδόν δύο μήνες μετά το lockdown εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η επιστροφή στη νέα κανονικότητα μοιάζει με εξερεύνηση σε αχαρτογράφητα νερά. Σε προσωπικό επίπεδο, καθένας από εμάς προσπαθεί να βρει ξανά τον χώρο του έξω από την ασφάλεια του σπιτιού του ενώ στον επαγγελματικό τομέα συζητάμε πλέον για τελείως διαφορετικά δεδομένα από όσα γνωρίζαμε. Ο κλάδος της Επικοινωνίας είναι ένας από τους πρώτους που φαίνεται να γυρίζει σελίδα. Μαζί με τα safety regulations άλλωστε προμηνύονται και νέες τάσεις, όπως η ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας και η αλλαγή πλεύσης στο marketing και το event planning.

"Οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας θα είναι οι προτεραιότητα όλων. Τόσο των διοργανωτών όσο και των πελατών. Θα αλλάξουν την μορφή κυρίως για τα Συνέδρια και για τα Events που απευθύνονται σε πολύ κόσμο. Θα μπορέσουν να γίνουν διαδικτυακά. Η τεχνολογία έχει πολλές προτάσεις και οι λύσεις είναι σχεδόν έτοιμες. VR, AR θα είναι οι πρωταγωνιστές των επόμενων ημερών. Όμως το content αυτών των events είναι το στοίχημα για όλους μας. Γιατί είναι σχετικά εύκολο να προσελκύσεις τον ''καλεσμένο'' αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να τον κρατήσεις όταν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και πολλά άλλα" εξηγεί η Ανθή Αβραμέα, το πρόσωπο πίσω από την επιτυχημένη εταιρεία Anthings.

Ανθή Αβραμέα

Ποιες είναι οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με τον Covid 19;

"Θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Θα διατηρήσουμε την εμπειρία του παρελθόντος αλλά θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε νέες εμπειρίες. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις δημιουργικές συνεργασίες με experts μέσω των social media καθώς και στον σχεδιασμό tailor made press kits που ουσιαστικά θα μεταφέρει την εμπειρία και την αισθητική των brands στο χώρο τους. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown είδαν εξαιρετικά αποτελέσματα από τις στοχευμένες ενέργειες που πραγματοποιήσαμε. Επομένως οι συνθήκες θα αλλάξουν αλλά με εφόδια την ευρηματικότητα, την ευαισθησία και την εμπειρία μας θα ανακαλύψουμε νέες συνθήκες".

Πώς μπόρεσες να συντονίσεις τη δουλειά από το σπίτι;

Ήταν κάτι πολύ εύκολο μιας και η δουλειά μας απαιτεί να είμαστε πάντα οργανωμένοι και on the go λόγω των events. Η χρήση της τεχνολογίας χωρίς όμως τα πολύπλοκα και δυσκίνητα συστήματα μάς βοήθησε να παραμείνουμε ενωμένοι σαν ομάδα. Εάν εννοείς την προσωπική μου ζωή, ήταν η χαρά των παιδιών μου να βρίσκομαι μαζί τους , να τα φροντίζω, να τα καλομαθαίνω και να μην τους γκρινιάζω για την συνεχή ενασχόληση τους στο internet!

Τι κρατάς από τις ημέρες στην καραντίνα;

Τα ακραία συναισθήματα! Τον φόβο VS θάρρους , την απόλυτη ησυχία της πόλης VS της ακατάσχετης εσωτερικής πολυλογίας με τον εαυτό μου, την αισιοδοξία του πρωινού VS της βραδινής απόγνωσης. Ήταν (και είναι θα έλεγα) μια περίοδος εξαιρετικά πλούσια συναισθηματικά που με έκανε να παραδεχτώ πράγματα που ούτε τα φανταζόμουν πριν. Σκέφτηκα πολύ, ξεκουράστηκα αλλά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει αύριο.

Πιστεύεις ότι ακόμα κι αν αρθούν τα μέτρα, ο κόσμος θα νιώθει ασφαλής να παραστεί σε events;

Στο χέρι μας είναι να τον κάνουμε να νιώσει ασφαλής, αυτή ακριβώς είναι δική μας ευθύνη. Θα χρειαστεί να προτείνουμε ιδέες και λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής χωρίς όμως να κλέψουν από την εμπειρία του event, κάτι που θα είναι εις βάρος των brands. Η δημιουργία ενός after covid-19 event θα πρέπει να διατηρήσει το λόγο ύπαρξης των event και να σεβαστεί τους νέους κανόνες. Θα είναι σκόπιμο να αποφύγουμε τόσο τα περιττά events αλλά και το telemarketing look n'feel events!

Ποιες κατηγορίες σε brands πιστεύεις ότι θα χρειαστούν περισσότερο τις υπηρεσίες του PR;

Πιστεύω ότι όλα τα brands χρειάζονται τις υπηρεσίες του PR. Αλλά τα Luxury brands θα χρειαστούν επιπλέον πολύ στοχευμένες ενέργειες PR. Για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλύψεις ένα άρωμα μέσω οθόνης. Εμείς φυσικά καλούμαστε να δώσουμε δημιουργικές ιδέες στον πελάτη προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα και την εμπειρία.

Μία ευχή για την επόμενη μέρα;

Να ζήσουμε το τώρα με όλες μας τις αισθήσεις!