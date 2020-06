Ξεχάστε την τελειότητα, προτιμήστε τη χαρά

Την τελευταία δεκαετία η ιδέα για την ευτυχία έχει αλλάξει πολλές φορές. Στην αρχή πληροφορηθήκαμε ότι θα αντλούσαμε μεγαλύτερη ικανοποίηση φυτεύοντας τη δική μας ρόκα παρά χτίζοντας μια πολυτελή έπαυλη. Στη συνέχεια βρήκαμε χαρά στο να τακτοποιούμε την ντουλάπα μας και να διπλώνουμε τα T-shirts μας όπως μας έδειξε η Marie Kondo. Μετά ήρθε το Instagram. Συγκριθήκαμε, απογοητευτήκαμε, μέχρι που πέσαμε πάνω σε κάποιο εμψυχωτικό quote το οποίο μας ανέβασε και πάλι το ηθικό.

Το 2018 τα πιο δημοφιλή γνωστικά αντικείμενα στην ιστορία του Γέιλ ήταν η Ψυχολογία και το μάθημα Καλή Ζωή: σχεδόν ένας στους τέσσερις φοιτητές εγκατέλειπε τη Φιλοσοφία και τη Φυσική για να μάθει πώς θα γίνει πιο χαρούμενος. Σήμερα το κυνήγι της ευτυχίας αλλάζει και πάλι προσανατολισμό. Η νευροεπιστήμη και η ψυχολογία μάς διδάσκουν πως οι ατέλειες είναι η νέα τελειότητα, ενώ το άγχος μπορεί να γίνει η κινητήρια δύναμη για να βρούμε την ευδαιμονία.

O ιστότοπος Happy Not Perfect βασίζεται σε αυτή τη λογική. Το ίδιο και το app του, οι Mind your Mind ξεναγήσεις που οργανώνει για φοιτητές, αλλά και το σπρέι αρωματοθεραπείας Chill the F**k Out της 29χρονης Βρετανίδας Poppy Jamie. Η Jamie, με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και έχοντας υπάρξει επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσιάστρια και μάλιστα η νεότερη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITN, ξύπνησε ξαφνικά μια νύχτα έχοντας κάνει μια πολύ σημαντική συνειδητοποίηση.

"Είχα πάρει εντελώς λάθος τη ζωή μου τόσο καιρό. Νόμιζα πως όσο τελειότερη γινόμουν τόσο πιο εύκολα θα ήταν όλα. Συχνά σκεφτόμαστε ότι κάποια πράγματα δεν θα συνέβαιναν αν είχαμε μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο επάγγελμα, ένα καλύτερο σώμα. Είναι μια τεράστια αυταπάτη να πιστεύουμε ότι η τελειότητα υπάρχει. Τι θα συνέβαινε αν αντί γι’ αυτήν αναζητούσαμε την ευτυχία;" Εκείνο το βράδυ ευχήθηκε να μπορούσε να μετατρέψει τις συμβουλές που στο παρελθόν τής έδινε συχνά η μητέρα της, όταν την προέτρεπε να φροντίζει πάντα την εσωτερική της ισορροπία, σε ένα εύχρηστο app, ώστε να είναι στη διάθεση όσων χρειάζονται κάποιον να τους παροτρύνει να αναζητήσουν την ευτυχία.

Αγόρασε το domain "Happy not Perfect" και ξανάπεσε για ύπνο. Σκοπός του εγχειρήματός της είναι "να μπορούν πιο εύκολα οι άνθρωποι να φροντίζουν την ψυχική τους ισορροπία και, επιτυγχάνοντας αυτό, να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο γύρω τους", εξηγεί η Jamie. Η εφαρμογή προσφέρει πάνω από 300 ασκήσεις για το νου και tips που οδηγούν στο δρόμο προς την ευτυχία.

Μικρά βήματα προς την ευτυχία

Το The Happiness Workout app περιλαμβάνει 300 ασκήσεις, μεταξύ των οποίων μια σύντομη καθημερινή ρουτίνα οκτώ βημάτων (το καθένα διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό), βασισμένη στις μελέτες του Αlex Korb, Ph.D, νευροεπιστήμονα και συγγραφέα του βιβλίου "The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time".

ΒΗΜΑ 1: BREATHE IN-BREATHE OUT

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο με οδηγίες για κοιλιακή αναπνοή. Οι βαθιές ανάσες επηρεάζουν τον εγκέφαλο, διεγείροντας το πνευμονογαστρικό νεύρο, οπότε μειώνεται το στρες, πέφτουν οι καρδιακοί ρυθμοί και επιτυγχάνεται μια κατάσταση χαλάρωσης.

ΒΗΜΑ 2: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨTE ΤΟ ΑΓΧΟΣ

Γράψτε ό,τι σας ανησυχεί στην οθόνη του κινητού και φανταστείτε το να καίγεται. Η τακτική καταγραφή των σκέψεών μας μειώνει το άγχος και επιτυγχάνει πνευματική διαύγεια.

ΒΗΜΑ 3: BE CREATIVE

Ζωγραφίστε ή παίξτε κάποιο παιχνίδι. Η δημιουργικότητα ενεργοποιεί το αίσθημα της ευτυχίας. Γι’ αυτό και η art therapy έχει τόσο καλά αποτελέσματα.

ΒΗΜΑ 4: ΛΙΣΤΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Καταγράψτε τα πρόσωπα και τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Κάνοντας καθημερινά μια λίστα ευγνωμοσύνης, γινόμαστε πιο χαρούμενοι, ενώ βελτιώνονται ο ύπνος και το ανοσοποιητικό μας.

ΒΗΜΑ 6: ΘΕΣΤΕ ΕΦΙΚΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Γράψτε σε ένα σημειωματάριο τι θα μπορούσε να σας ανεβάσει τη διάθεση. Αυτοί που θέτουν τακτικά εφικτούς στόχους απελευθερώνουν με την επίτευξή τους ορμόνες που συνδέονται με την ευεξία. ΒΗΜΑ 7: ΣΤΕΙΛΤΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μοιραστείτε θετικά vibes στέλνοντας μηνύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης στους φίλους σας. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, οι σχέσεις και τα υποστηρικτικά δίκτυα βοηθούν στην ψυχική υγεία.

ΒΗΜΑ 8: ΥΓΙΗΣ ΝΟΥΣ

Κάντε διαλογισμό, yoga, χορό ή χαρίστε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση με τις Fykiada Retreats ή το The Happiness Retreat της Αποστολίας Παπαδαμάκη. O διαλογισμός ηρεμεί το νου και θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.

Φωτογραφία: David Yarrow