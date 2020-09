Eco Future | Είναι το πλαστικό το δομικό υλικό του μέλλοντος;

Πώς θα ήταν αν η συνεχώς αυξανόμενη πλαστική ύλη μετατρεπόταν σε ένα νέο είδος βιώσιμου κτηρίου; Οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν το πλαστικό ως τον μεγαλύτερο εχθρό του περιβάλλοντος, όμως για την Dr. Sibele Cestari, Ερευνήτρια στο Queen's University Belfast - School of Natural and Built Environment, μπορεί να είναι και η λύση για τα δομικά υλικά του μέλλοντος.

Dr. Sibele Cestari

"Τα πλαστικά αποτελούν αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ένα. Το κύριο ζήτημα δεν είναι το πλαστικό ως υλικό, αλλά το γραμμικό οικονομικό μας μοντέλο: τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και στη συνέχεια απορρίπτονται. Αυτό το μοντέλο προϋποθέτει ατελείωτη οικονομική ανάπτυξη και εξάντληση των πόρων του πλανήτη. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τα πλαστικά σε διαφορετικό κύκλο ζωής - και ένας από τους οποίους έχω εργαστεί είναι να μετατρέψω τα χρησιμοποιημένα πλαστικά σε ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο οικοδομικό υλικό" γράφει η Dr. Sibele σε άρθρο της στο BBC (Why plastic waste is an ideal building material, 20/09/2020).

Μιλήστε μας για το project σας και το περιβαντολλογικό αντίκτυπο που φιλοδοξείτε να έχει.

Το τρέχον έργο στο οποίο εργάζομαι - το δομικό στοιχείο του ACCEPT Transitions project - είναι ένα case study που σκοπεύει να δείξει πώς τα ανακυκλώσιμα απόβλητα μπορούν να επανεκτιμηθούν σε κάτι πρακτικό, όμορφο και κοινωνικά / πολιτιστικά αποδεκτό. Υπάρχει μεγάλη προκατάληψη ενάντια στο πλαστικό ως υλικό και γίνεται χειρότερο όταν πρόκειται για ανακυκλωμένα πλαστικά. Οι άνθρωποι τείνουν να τα βλέπουν ως απόβλητα, ρύπανση, κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Αλλά ακόμα κι αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά τώρα, θα υπήρχε τεράστια ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πόσο έχετε προχωρήσει με την έρευνά σας σχετικά με την ανακύκλωση των πλαστικών;

Μετά από 11 χρόνια έρευνας πάνω στο θέμα, πέτυχα κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αλλά όλα σε εργαστηριακή κλίμακα. Δεν έχω λάβει ακόμη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ενός τελικού προϊόντος, όπως το πλαστικό τούβλο που ονειρευόμουν. Τα μεταλλικά καλούπια για την παραγωγή πρωτοτύπων είναι πολύ ακριβά, και υπάρχει μεγάλη δυσπιστία για τη χρήση πλαστικών ως δομικό υλικό. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει επιστημονική έρευνα για την ανακύκλωση πλαστικών. Στην Ακαδημία οι άνθρωποι δεν βλέπουν μια καινοτομία στη δουλειά μου, και οι επενδυτές επιχειρήσεων ενδιαφέρονται περισσότερο για τη χρηματοδότηση έργων που είναι σχεδόν έτοιμα για την αγορά. Η δουλειά μου παγιδεύεται μεταξύ δύο κόσμων επειδή δεν είναι ελκυστική για την Ακαδημία και γιατί περιλαμβάνει κάποια θεμελιώδη έρευνα πριν γίνει προϊόν. Για να αναπτύξω τα υλικά μου, χρειάζομαι τον εξοπλισμό που μπορεί να βρεθεί μόνο στα πανεπιστήμια, αλλά χρειάζομαι επίσης την οικονομική υποστήριξη ενός επιχειρηματικού εταίρου για να φτάσω στα τελικά οικοδομικά προϊόντα - τούβλα, κεραμίδια, πλαστική ξυλεία.

Αν, λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλαστικό, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα πιο "φιλικά προς το περιβάλλον" πλαστικά;

Από την άποψή μου, το πιο φιλικό προς το περιβάλλον πλαστικό είναι αυτό που χρησιμοποιείται ήδη. Το πλαστικό δεν είναι ποτέ σπατάλη και η θέση του δεν θα είναι ποτέ στη Φύση, περιμένοντας την αποσύνθεση.

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς σε ατομικό επίπεδο;

Έγραψα πρόσφατα ένα άρθρο στο LinkedIn που μιλάει γι' αυτό. Είναι σημαντικό να αποκτήσουν γνώση σχετικά με το τι είναι τα πλαστικά και τα πολυμερή, να γίνεται σωστά ο διαχωρισμός και σε κλειστά δοχεία (σακούλες, κουτιά), να ληφθεί υπόψη ότι δεν πρόκειται για φυσικά υλικά, άρα δεν θα υποβαθμιστούν στη Φύση (σκουριά, σήψη) και να συνειδητοποιήσουν ότι το πλαστικό δεν είναι σκουπίδια αλλά πρώτη ύλη.

Ποιες χώρες κάνουν την καλύτερη δουλειά σχετικά με την ανακύκλωση του πλαστικού και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές;

Μπορώ να μιλήσω μόνο από την εμπειρία μου, λαμβάνοντας υπόψη τα μέρη όπου έχω ζήσει. Πριν από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχω ζήσει στη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Πιθανώς η Γερμανία έχει το πιο αποτελεσματικό σύστημα, αλλά οι άνθρωποι στην Ολλανδία υιοθέτησαν μια μέθοδο συλλογής αποβλήτων που φαίνεται πιο αποτελεσματική και που θα μπορούσε να αναπαραχθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Έχουν μεγάλους υπόγειους κάδους για τη συλλογή οικιακών απορριμμάτων και για να τα πετάξετε εκεί πρέπει να πληρώσετε τέλη.

Για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, προσφέρουν μεγάλους κάδους συλλογής σε κοντινή απόσταση από τις κατοικίες και δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να τους χρησιμοποιήσετε.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να ανακυκλώνετε, αλλά όσο περισσότερο ανακυκλώνετε, τόσο λιγότερα ξοδεύετε σε απόβλητα. Για να συμπληρώσω πάνω σε αυτή τη μέθοδο, έχω δει ότι στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν μηχανήματα συλλογής πλαστικών / γυάλινων φιαλών και κιβωτίων ποτών. Αυτά τα μηχανήματα σας επιστρέφουν ένα voucher για να το ξοδέψετε στο σούπερ μάρκετ, ανάλογα με τον αριθμό των μπουκαλιών που έχουν κατατεθεί. Μπορείτε να πάρετε πίσω 25 σεντς για κάθε πλαστικό μπουκάλι. Ένα άλλο καλό πράγμα είναι ότι σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν επιλεκτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων όπως λαμπτήρες, λάδι μαγειρέματος, ηλεκτρικά απόβλητα και υφάσματα. Δεν αντικαθιστά τα κέντρα ανακύκλωσης - υπάρχουν και κέντρα ανακύκλωσης εκεί - αλλά σίγουρα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακυκλώνουν περισσότερα. Όλοι πρέπει να πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θέλουν όλοι να αφιερώσουν χρόνο για να πάνε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης.