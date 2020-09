Το νέο short film του Saint Laurent για την ανδρική συλλογή είναι μια ανάσα ελευθερίας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών οι οίκοι μόδας έχουν κληθεί να βρουν νέους, δημιουργικούς τρόπους για να παρουσιάσουν τις συλλογές τους αντί των παραδοσιακών catwalks. O Saint Laurent, με τη σειρά του, προσάρμοσε την προσέγγισή του στην εποχή της κοινωνικής απόστασης, για την ανδρική συλλογή του άνοιξη/καλοκαίρι 2021 με ένα φιλόδοξο project του Anthony Vaccarello με τίτλο, No Matter How Long the Night Is.

Το επίκεντρο του έργου είναι μια ταινία μικρού μήκους που σχεδιάστηκε από τον Vaccarello και σκηνοθετήθηκε από τη Nathalie Canguilhem, η οποία καταγράφει τη νέα συλλογή ανάμεσα σε τρεις πόλεις: Παρίσι, Νέα Υόρκη και Πεκίνο. Η γεμάτη δράση ταινία, περιλαμβάνει σαρωτικά πλάνα, ατελείωτη κίνηση και ελεύθερες πτώσεις, με το καστ του Saint Laurent να τρέχει σε στέγες και να σπάει τα γυάλινα παράθυρα των κτιρίων.

Με soundtrack ένα δραματικό score πιάνου, η ταινία, που αψηφά τη βαρύτητα, καταλήγει σε ένα runway show δίπλα στον Πύργο του Eiffel καθώς πέφτει η νύχτα - ένα νεύμα στον κλασικό τρόπο που συνηθίζει ο οίκος να αποκαλύπτει τις συλλογές του. Σε μια εποχή που έχει καθοριστεί από τον κοινωνικό περιορισμό και την απομόνωση, η νέα ταινία του Saint Laurent είναι μια γιορτή της ανεξέλεγκτης ελευθερίας.

"Να ανασαίνεις, να φτάνεις τον ορίζοντα, να κοιτάς στο μέλλον, όσο μεγάλη κι αν είναι η νύχτα. Πέρα από τους ουρανούς και τα κτίσματα του Παρισιού, της Νέας Υόρκης και του Πεκίνου, μια συνεχής έλξη επαναπροσδιορίζει τη βαρύτητα" γράφει ο οίκος στο Instagram.

Κεντρική φωτογραφία: @ysl