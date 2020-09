World War Me | Από ένα meme της Carrie Bradshaw σε μια έκθεση που εξερευνά τις διαφορετικές προσωπικότητες στα social media

World War Me είναι ο τίτλος της ατομικής έκθεσης της Gina Beavers που παρουσιάζεται στη Marianne Boesky Gallery στη Νέα Υόρκη. Η καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα μεγάλης κλίμακας αλλά και οικεία γλυπτά, συμπεριλαμβανομένων και νέων έργων που φωτίζουν τους τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά μέσα παραμόρφωσαν και έσπασαν την αίσθηση του εαυτού μας. Ο τίτλος της έκθεσης, World War Me - εμπνευσμένος από ένα διαδικτυακό meme που σατιρίζει το voiceover της Carrie Bradshaw στο Sex and the City - ενσωματώνει τη γοητεία της Beavers να αντιπαραβάλει παγκόσμια γεγονότα τεραστίων διαστάσεων με τη μυωπική αυτο-εμμονή, που συναντάμε κυρίως στα κοινωνικά μέσα.

Η Carrie Bradshaw — ψάχνοντας συνεχώς για νέο υλικό εμπνευσμένο από τη ζωή της — κάθεται σκεπτόμενη μπροστά στο laptop της, εξετάζοντας το επόμενο θέμα της στήλης της. Η Beavers σκέφτηκε το meme σε συνδυασμό με το κείμενο: "Και καθώς η χώρα μας έμπαινε στον World War III, δεν θα μπορούσα παρά να αναρωτηθώ… είναι καιρός να επικεντρωθώ στο World War Me;"

"Το [World War Me] αναφέρεται σε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης στον οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις τεράστιες παγκόσμιες αναταραχές, ακριβώς δίπλα σε μια φωτογραφία του σκύλου του φίλου σας" λέει η Beavers. Με απλά λόγια, η καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα παράλληλο σύμπαν όπου από τη μία πλευρά οι παγκόσμιες εξελίξεις τρέχουν και από την άλλη, μία beauty blogger ποστάρει ένα make-up tutorial.

Η Beavers ξοδεύει ώρες "ξεσκονίζοντας" το Instagram, το YouTube, τα blogs και άλλες διαδικτυακές πηγές, αναζητώντας εικόνες που την εμπνέουν, την εξωθούν, την αποκρούουν και τη διασκεδάζουν. Τα τελευταία χρόνια, την έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα τα μαθήματα μακιγιάζ που προσφέρονται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Η Beavers παίρνει φωτογραφίες από αυτά τα σεμινάρια και τα ξαναδημιουργεί με απίστευτο ρεαλισμό, αναζωογονώντας την επίπεδη εικόνα με μια δυναμική φυσιογνωμία. Για να δημιουργήσει τα έντονα ανάγλυφα έργα της, η Beavers δημιουργεί ένα τόσο πυκνό ακρυλικό χρώμα στον καμβά που είναι σε θέση να το σμιλεύει με ένα μαχαίρι.

Σε άλλα πρόσφατα έργα, η Beavers διερευνά πώς τα προφίλ και οι δημοσιεύσεις των κοινωνικών μέσων γίνονται ατελείωτα πορτρέτα του εαυτού μας, επιτρέποντας τη δημιουργία πολλαπλών εαυτών. Για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι, η Beavers ζωγραφίζει τον εαυτό της γυμνό στο πρόσωπό της και σε ένα άλλο, τα μάτια των διασημοτήτων, που απεικονίζουν πώς δημιουργούνται πολλαπλές προσωπογραφίες και εκδόσεις του εαυτού τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, οι εικόνες του ζωγραφισμένου προσώπου της αναπαράγονται στους πίνακες - γλυπτά, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις που αναγκάζουν και αποπροσανατολίζουν το μάτι με τρόπους που προσομοιώνουν την ψηφιακή εμπειρία στο φυσικό χώρο.

Κεντρική φωτογραφία: @marianneboeskygallery