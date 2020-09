H γκαλερί Gagosian εγκαινιάζει το νέο της χώρο στην Αθήνα με έργα του Brice Marden

Η γκαλερί Gagosian παρουσιάζει την έκθεση Marbles and Drawings με έργα του Brice Marden σε χαρτί και μάρμαρο. Είναι η πρώτη ατομική έκθεση του Marden στην Αθήνα εδώ και τέσσερις δεκαετίες και εγκαινιάζει το νέο εκθεσιακό χώρο της γκαλερί σε ένα κομψό, ανεξάρτητο νεοκλασικό στο Κολωνάκι, στην καρδιά της πόλης.

Το καλοκαίρι του, ενώ παραθέριζε στην Ύδρα, ο Marden άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα χρωματικά μοτίβα σε θραύσματα από μάρμαρο που έβρισκε στα τοπικά λατομεία. Αυτές οι συνθέσεις σηματοδότησαν μια μεταβατική στιγμή της καλλιτεχνικής πορείας του. Πιάνοντας το νήμα της σταθερής ενασχόλησής του με την αρχαιοελληνική θεματολογία—με χαρακτηριστικά παραδείγματα προηγούμενους μνημειακούς πίνακες λαδιού και κεριού, όπως το έργο Thira (1979-80), με χαρακτηριστικούς πλούσιους τόνους και κολωνοειδή μοτίβα εμπνευσμένα από τις κιονοστοιχίες αρχαίων ναών—τα μάρμαρα ενσταλάζουν φωτεινότητα στα στοιχειακά μοτίβα και τα γεωμετρικά σχήματα του Marden.