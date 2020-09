Ratched, το μεγάλο θρίλερ στοίχημα του Netflix

To Ratched κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να μπει στο top-ten του ελληνικού κοινού. Χρειάστηκαν περίπου 24 ώρες από την πρεμιέρα της 18ης Σεπτεμβρίου. Λογικό, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τις περγαμηνές που κουβαλά: Κόστισε 300 εκ. δολάρια, στο τιμόνι του βρίσκεται ο υπερεπιτυχημένος Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Horror Story, The People Vs. OJ: American Crime Story), το cast είναι πραγματικά υπέρλαμπρο για τηλεόραση ενώ -τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό- η σειρά αποτελεί prequel στη Φωλιά του Κούκου (1975), το αριστούργημα του Milos Forman όπου έλαμψε το αστέρι του Jack Nicholson.

Ήδη από το trailer, το νέο μεγάλο στοίχημα του Netflix έδειξε πως θα κινηθεί σε περισσότερο horror μονοπάτια από την ταινία. Άλλωστε τα θρίλερ αποτελούν σίγουρη λύση, μιας και συνήθως ξεπουλούν σαν φρεσκοζυμωμένο ψωμάκι. Φυσικά, η πινελιά του Murphy, όπου τα pop χρώματα συνδυαζόταν με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούν μία απειλητική ατμόσφαιρα το έκανε να ξεχωρίζει. Τώρα, τo πολύ δυνατό budget, τα διάσημα ονόματα των πρωταγωνιστών καθώς και το story που σκαλίζει πολύ κρυφούς φόβους μας το κάνουν να κερδίζει το κοινό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο esquire.com.gr.

Φωτογραφία: @ratchednetflix