Kinky Sex | Μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία σας;

Πολλοί επιτυχημένοι οραματιστές που έμειναν στην Ιστορία, από καλλιτέχνες και επιστήμονες μέχρι πολιτικούς, είχαν καταγεγραμμένα φετίχ που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο πώς λειτουργούσαν στην καθημερινή τους ζωή (The Kinkiest Historical Figures In Recorded History, Ranker, 2019). Μία πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει πώς αν επιθυμείτε κάτι, το kinky sex μπορεί να σας ωφελήσει όχι μόνο στην κρεβατοκάμαρα, αλλά και έξω από αυτή.

Οι "μη συμβατικές" σεξουαλικές πρακτικές και φαντασιώσεις, όπως το BDSM, το ομαδικό σεξ ή το παιχνίδι ρόλων, έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν το άγχος, βελτιώνουν την ψυχική υγεία και μπορούν να ενισχύσουν στην καλύτερη επικοινωνία. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν μια kinky σεξουαλική ζωή έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση από αυτούς που φοβούνται ή ντρέπονται να συνεχίσουν τις φαντασιώσεις τους. Όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των στόχων, της διάθεσης και της συνολικής ευεξίας σας ακόμα και μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως λέει η sex therapist με έδρα το Los Angeles, Jamila Dawson (Kinky Sex Could Be the Secret to Your Success BAZAAR US).

"Μία υγιής σχέση με το kink μπορεί να είναι η κρυφή αιτία για την επιτυχία ενός ατόμου. Το βλέπω συνέχεια στην πρακτική μου" λέει η Dawson, η οποία ειδικεύεται στο kink και τη πολυσυντροφικότητα. Πώς μπορεί, λοιπόν, το kinky sex να σας δώσει αυτή την επιπλέον ώθηση που χρειάζεστε για να ζητήσετε αύξηση, να έχετε καλύτερη επικοινωνία με τον σύντροφό σας ή να κυνηγήσετε ένα όνειρό σας;

Δραστηριότητες όπως το BDSM μπορούν στην πραγματικότητα να αλλάξουν το μοτίβο της ροής του αίματος μέσα στον εγκέφαλο, δημιουργώντας μια σειρά ευνοϊκών ψυχικών καταστάσεων με θετικά αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της προσοχής και του διαλογισμού, σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα του Dr. Brad J. Sagarin, καθηγητή Ψυχολογίας στο Βόρειο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις και ιδρυτή της ερευνητικής ομάδας BDSM. Αυτές οι ψυχικές καταστάσεις είναι ιδιαίτερα διακριτικές, αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης που μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και τη γνώση και να αυξήσουν την ικανότητά μας να σχηματίζουμε πρωτότυπες ιδέες και νέες συνδέσεις, προσθέτει ο Dr. Justin Lehmiller, συνεργάτης του Ινστιτούτου Kinsey στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και συγγραφέας του blog Sex & Psychology.

Μπορεί για τον Φρόιντ όποιος ενδιαφερόταν για το S&M να έχριζε θεραπείας ή οι φαντασιώσεις άλλων ερωτικών συντρόφων να σήμαιναν προβλήματα στον γάμο/σχέση, αλλά η σύγχρονη έρευνα έχει μια διαφορετική ιστορία να πει. Η Pamela Connolly, ψυχολόγος και συγγραφέας συνέκρινε τους επαγγελματίες του BDSM βάσει των δημοσιευμένων κανόνων σχετικά με δέκα ψυχολογικές διαταραχές. Σε σύγκριση με τα κανονικά δείγματα, όσοι ασκούσαν το BDSM είχαν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD), ψυχολογικού σαδισμού και μαζοχισμού, οριακής παθολογίας και παράνοιας (The Suprising Psychology of BDSM, Psychology Today). Ομοίως, οι Andreas Wismeijer και Marcel van Assen συνέκριναν άτομα που εξασκούσαν το BDSM με άτομα που δεν ακολουθούσαν αντίστοιχες πρακτικές. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι, σε σύγκριση με τη δεύτερη ομάδα, τα άτομα της πρώτης, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα εξωστρέφειας, συνείδησης, ήταν πιο ανοιχτοί σε εμπειρίας και έδειξαν μια υποκειμενική ευεξία. Οι ασκούμενοι έδειξαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα νευρωτισμού και ευαισθησίας στην απόρριψη. Το ένα αρνητικό γνώρισμα που προέκυψε; Οι υπέρμαχοι του BDSM έδειξαν χαμηλότερα επίπεδα ευχαρίστησης.

Όσοι έχουν πιο συχνές φαντασιώσεις κάνουν και πιο συχνά σεξ, ενώ συμμετέχουν επίσης σε μια ευρύτερη ποικιλία ερωτικών δραστηριοτήτων, έχουν περισσότερους συντρόφους, αυνανίζονται περισσότερο και έχουν περισσότερους οργασμούς από ό, τι οι άνθρωποι που φαντασιώνονται σπάνια ή καθόλου.



Και το να κάνετε σεξ μπορεί επίσης να σας κάνει πιο παραγωγικούς στη δουλειά. Μια μελέτη του 2017 από το Oregon State University διαπίστωσε ότι το σεξ πριν από τη δουλειά - είτε το προηγούμενο βράδυ είτε το πρωί - έκανε τους ανθρώπους πιο αφοσιωμένους και αποτελεσματικούς.



Το σεξ που βασίζεται στη φαντασία μπορεί επίσης να μειώσει το άγχος και το στρες, όπως ο διαλογισμός και η άσκηση, αλλά αντί να έρθει μέσω της σιωπής ή του ιδρώτα, η ανταμοιβή έρχεται μέσω της αίσθησης και των φετίχ. Το kinky sex έχει επίσης συνδεθεί με τα είδη των αλλαγών στα επίπεδα κορτιζόλης που μπορούν να μειώσουν το ψυχολογικό και σωματικό στρες. Σχετίζεται επίσης με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, αυξημένη διάρκεια ζωής, καλύτερες δεξιότητες αντιμετώπισης και βελτιωμένη διάθεση.