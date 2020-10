John Lennon και Yoko Ono | Ανέκδοτες φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή σε ένα νέο βιβλίο

Ο Αμερικανός φωτογράφος Brian Hamill έχει περάσει πάνω από 50 χρόνια κερδίζοντας αναγνώριση τόσο ως φωτορεπόρτερ όσο και ως φωτογράφος σε κινηματογραφικά σετ (Annie Hall, The Conversation, A Woman Under the Influence). Προς μεγάλη του ευχαρίστηση, ο άπληστος οπαδός του rock'n'roll είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και να φωτογραφίσει τον John Lennon - μία φορά στην τελευταία του συναυλία στο Madison Square Gardens το 1972 και δύο φορές για να τραβήξει το πορτρέτο του ίδιου και της Yoko Ono στα σπίτια τους στη Νέα Υόρκη.

Dream Lovers: John and Yoko in NYC accartbooks.com

Όπως και με όλη τη δουλειά του Hamill, οι φωτογραφίες του πρώην "σκαθαριού" και της συζύγου του - που κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε ένα φωτογραφικό βιβλίο με τίτλο Dream Lovers - είναι αριστοτεχνικά τραβηγμένες και υπέροχα ειλικρινείς. Ο φωτογράφος τον John Lennon και τη Yoko Ono να απολαύσουν την οικειότητα των σπιτιών, δίνοντας μία πιο βαθιά εικόνα στο κοινό. Το αποτέλεσμα είναι μία σειρά φωτογραφιών με τον Lennon και την Ono να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι στο West Village με ίδια outfits και να αγναντεύουν τον κόσμο από τα διαμερίσματά τους.

"Η αγαπημένη μου εικόνα είναι ο John και η Yoko που βλέπουν τον ποταμό Χάντσον. Είναι και οι δύο προφίλ και ο John έχει το χέρι του στον αριστερό της ώμο. Φορούσαν ταιριαστά σκούρα ρούχα - ήταν σαν σύντροφοι. Ήταν μια μαγική στιγμή" θυμάται ο Hamill σε μία συζήτηση με το Another, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου σε μία χρονική στιγμή που ο Lennon θα γιόρταζε τα 80α του γενέθλια.

Ο Brian Hamill φωτογραφίζει εικόνες της pop κουλτούρας για πάνω από 50 χρόνια. Το φωτορεπορτάζ του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και από τότε βοήθησε κορυφαίους φωτογράφους μόδας, κάλυψε τη Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία για το The New York Times Magazine και εργάστηκε ως φωτογράφος σε πάνω από 75 κινηματογραφικές ταινίες. Η δουλειά του έχει προβληθεί σε πολλές ατομικές εκθέσεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική, το Λονδίνο και την Ιταλία. Πολλά μεγάλα περιοδικά έχουν δημοσιεύσει το έργο του, συμπεριλαμβανομένων των Life, Time, Newsweek, Vanity Fair, Esquire, Rolling Stone και The Saturday Evening Post.