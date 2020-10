Lea Vergine και Enzo Mari | Μια ιστορία αγάπης που έφτασε μέχρι το τέλος

"C’è una fase della cultura che è consumo. Che è assolutamente legittima, ma la vera cultura è produrla. Perché se non si produce la cultura, la si osserva solo, la società muore."⁣ ⁣ "There is a phase of culture that is consumption, and this is completely legitimate, but true culture is producing it. Because if you don’t produce culture but only observe it, society dies."⁣ –⁣ #EnzoMari curated by @hansulrichobrist⁣⁣ with @francescagiacomelli_fg ⁣⁣ 17 October 2020 – 18 April 2021⁣⁣ –⁣ Digital opening⁣ today 18.30⁣ Live streaming on Facebook, YouTube⁣ With @stefano_boeri, President Triennale Milano, Hervé Chandès, General Director @fondationcartier; curators @hansulrichobrist and Thyago Nogueira and the artists @adrian_paci and Rirkrit Tiravanija⁣ ⁣ [Photo @gianlucadiioia]⁣ ⁣ #triennalemilano #milano #milan #design #architecture #creative #designer #italiandesign #graphicdesign

A post shared by Triennale Milano (@triennalemilano) on Oct 15, 2020 at 5:01am PDT