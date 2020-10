Woman who dares | Πέγκυ Αντωνάκου

Την περιμένω στο φουαγέ κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας. Η σιωπή που επικρατεί είναι εκκωφαντική. H νόσος COVID-19 έχει αλλάξει τα πάντα στις ζωές μας και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να έχει επηρεάσει την Πέγκυ Αντωνάκου, σημερινή γενική διευθύντρια της Google ΝΑ Ευρώπης με έδρα την Αθήνα. Επέλεξε να κινηθεί σε ένα έντονα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αυτό της τεχνολογίας. Για αρκετές γυναίκες καριέρας εκλαμβάνεται ως ένας χώρος no-go, που τους επιφυλάσσει μια αδιαπέραστη γυάλινη οροφή. Η ίδια όχι μόνο δε φοβήθηκε τον απαιτητικό χώρο της τεχνολογίας, αλλά η ανάληψη υψηλόβαθμων διευθυντικών θέσεων σε δύο τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft και η Google, έδειξε πως ήταν αποφασισμένη όχι απλώς να επιπλεύσει, μα να κερδίσει.

Από τον Παναγιώτη Μαρκέτο

"Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεσαι την επίδραση που έχει αυτό που κάνεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Απαραίτητα επίσης είναι το πάθος για το αντικείμενο και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στην ομάδα των συνεργατών που έχεις επιλέξει. Όταν ασχολούμαι με κάτι, δε με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω, αλλά να φτάσω τους καλύτερους στο χώρο. Οπότε, δεν αντιμετώπισα με φόβο το γεγονός ότι κινούμαι σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Για μένα είναι σημαντικό να είμαι μια καλή CEO, όχι μια καλή γυναίκα CEO. Θεωρώ τον εαυτό μου "τυχερό” για την ενασχόλησή μου με το χώρο της τεχνολογίας, καθώς λειτουργεί πλέον ως η "κόλλα” που ενώνει προϊόντα, αγορές, πελάτες και brands, απλοποιώντας διαδικασίες, ενισχύοντας τη γνώση και τη συνεργατικότητα, περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις, εμπλουτίζοντας την εκπαίδευση με καινοτόμο περιεχόμενο. Στοιχεία που αναδείχθηκαν πιο έντονα από ποτέ τους τελευταίους μήνες".

Η ανάληψη των καθηκόντων της στην Google συνέπεσε με την έλευση της πανδημίας, ανατρέποντας όποια σενάρια είχε επεξεργαστεί σχετικά με το στίγμα του management style της. Φρόντισε να αξιοποιήσει το χρόνο της προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα τον οργανισμό, να αντιληφθεί τη λειτουργία του, να εντρυφήσει στα offerings της Google και να δεθεί με τους συνεργάτες της που εδρεύουν σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης. "Οι πρώτες ημέρες ήταν γεμάτες ανησυχία σχετικά με το πώς θα οργανώσουμε τον τρόπο εργασίας μας, πώς θα διατηρήσουμε ανέπαφη την επαγγελματική μας καθημερινότητα, ποιους σχεδιασμούς θα έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε. Μόλις βρήκαμε το κατάλληλο modus operandi, φρόντισα να αναζητήσω και τις προσωπικές μου ισορροπίες επιστρέφοντας σε συνήθειες που αναπόφευκτα είχαν μπει σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας των έντονων ρυθμών δουλειάς. Στη διάρκεια της καραντίνας ο χρόνος φάνηκε να κινείται πιο αργά, αφήνοντας χώρο για πολλές, μικρές σε απαιτήσεις αλλά τόσο πολύτιμες σε αξία, δραστηριότητες. Άρχισα και πάλι να γυμνάζομαι, να απολαμβάνω μουσική και τέχνη διαδικτυακά, να διαβάζω, καθώς μεσολάβησε το ευλογημένο ελληνικό καλοκαίρι, να αξιοποιώ το χρόνο για ξεκούραση και περιπέτεια".

The Talented Mrs. Google

Η μόνη στιγμή που ο ειρμός της καταιγιστικής της σκέψης διακόπτεται είναι όταν την καλούν από το σπίτι, όπου βρίσκεται ο γιος της. Τα μάτια της γίνονται ακόμα πιο εκφραστικά, ενώ το πρόσωπό της φωτίζεται με ένα αδιόρατο αθώο χαμόγελο. "Με έχει πλουτίσει ψυχικά. Καταφέρνει να με προσγειώνει στη στιγμή. Όταν βρίσκομαι σε αναζήτηση του τι παραπάνω μπορώ να κάνω, εκείνος διακόπτει για να παίξουμε ή να μου δείξει κάτι πολύ απλό και γήινο, μα συγκλονιστικά περιεκτικό και σημαντικό για τον ίδιο". Το κυρίαρχο στοιχείο της προσωπικότητας της Πέγκυς Αντωνάκου είναι η περιέργειά της για το καινούργιο. "Επιδιώκω σταθερά τη μάθηση και πιστεύω ακράδαντα πως μια μέρα δίχως γνώση αποτελεί μια "χαμένη” μέρα. Οφείλουμε να εξελισσόμαστε καθημερινά, καθώς μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της πραγματικότητας, όποιος και αν είναι ο ρόλος μας". Έτσι είδε και τη μετάβασή της στην Google. "Μου αρέσει να τολμώ νέα πράγματα, ενώ έχω και έμφυτη προσαρμοστικότητα. Ο συνδυασμός αυτός με ωθεί να βγαίνω από το comfort zone μου και να κάνω αλλαγές, ακόμα και όταν δε μοιάζουν απαραίτητες τη συγκεκριμένη στιγμή. Ειδικά σήμερα, που τα πάντα αλλάζουν με απίστευτες ταχύτητες, είναι πολύ χρήσιμο για τα στελέχη να υπάρχει κινητικότητα, ως μέρος μια διαρκούς εξέλιξης. Αντιμετωπίζω με ενθουσιασμό κάθε μέρα στην εταιρεία, καθώς ακόμα ανακαλύπτω νέα πράγματα και γνωρίζω καλύτερα τα στελέχη της ομάδας μου".

Η "ομάδα" είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί συχνά και αυτό μαρτυράει πολλά για την πρακτική της ως μάνατζερ που βασίζεται στην παραδοχή ότι ένας ηγέτης είναι τόσο επιτυχημένος όσο επιτυχημένη είναι και η ομάδα του. "Η πιο σημαντική δουλειά ενός ηγέτη είναι να επιλέξει σωστά τους ανθρώπους που θα τον/την πλαισιώσουν. Η ηγεσία αφορά την ανάδειξη ενός οράματος και μιας κατεύθυνσης, θέλει γερή εσωτερική πυξίδα και σταθερό χέρι στη φουρτούνα. Ο ηγέτης οφείλει να αναδεικνύει όραμα και κατεύθυνση, όχι να τα γνωρίζει όλα" λέει χαρακτηριστικά. "Μπορεί στο παρελθόν όλοι να προσέτρεχαν στον ηγέτη σαν να ήταν αλάνθαστος κριτής, σήμερα, όμως, ο ηγέτης οφείλει να διαθέτει την άνεση να διοικεί άμεσα και αποτελεσματικά στελέχη που γνωρίζουν ίσως και περισσότερα από τον ίδιο".

Για την Πέγκυ Αντωνάκου αυτό που αναδεικνύει ένα στέλεχος είναι η τόλμη. "Στην κοσμοθεωρία μου ουδέποτε είχε θέση ο φόβος, αλλά η τολμηρή διάθεση. Ταυτόχρονα βέβαια, δεν παραγνωρίζω τα υπαρκτά και ρεαλιστικά όρια. Ποτέ, όμως, η έλλειψη εμπειρίας μου για έναν τομέα δε με εμπόδισε να αποδεχτώ την πρόκληση να μάθω, να δοκιμάσω και να μετρηθώ. Αυτό με βοήθησε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης να αναζητήσω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, να διακρίνω τις ευκαιρίες που υπήρχαν στην αγορά, προκειμένου να τις μετατρέψουμε σε success business stories για τον οργανισμό μας. Θυμάμαι να λέω στους συνεργάτες μου ότι δε θα πρέπει να δεχτούμε την οικονομική κρίση σαν δικαιολογία και θα πρέπει να στοχεύουμε σε world class performance". Δεκαετής οικονομική κρίση τότε, πανδημία σήμερα. Οι δυσκολίες πολλές, οι προκλήσεις μεγάλες. Τοπίο που έχει ανάγκη από ηγεσία και καινοτομία ή μήπως όχι; "Σαφώς ναι. Η τεχνολογία έδειξε έμπρακτα τη δυναμική και το ρόλο που μπορεί να παίξει στις σύγχρονες κοινωνίες ως παράγοντας σταθερότητας και εύρυθμης λειτουργίας τους ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βοήθησε, σε ελάχιστο χρόνο, εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών, σε όλο τον κόσμο, να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό είναι πως κατά τη διάρκεια του lockdown η ζήτηση για τη δωρεάν ψηφιακή εκπαίδευση που παρέχουμε παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 245%, ενώ, σύμφωνα με τη McKinsey, μέσα σε περίπου 8 μήνες η χρήση της τεχνολογίας έκανε ένα άλμα περίπου 5 ετών. Με έναν τέτοιο, ραγδαία αυξανόμενο πλούτο διαθέσιμων τεχνολογικών εφαρμογών, δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξη για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας".

Πρόσφατα η Google αποφάσισε να διαθέσει στην Ελλάδα 1 εκατ. δολάρια μέσω του Google.org, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας. "Η χρηματοδότηση προορίζεται για δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες. Πριν από μερικούς μήνες ανακοινώσαμε την έναρξη του "Grow Greece with Google”, μιας πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της τεχνολογίας". Τη ρωτάω ποια είναι τα σχέδιά της από εδώ και εμπρός. "Με ό,τι και αν καταπιάνομαι θέλω να αφήνω ένα ισχυρό αποτύπωμα. Σημασία δεν έχει τι βρίσκεις μπροστά σου αλλά το legacy που μένει πίσω σου. Θέλω να είμαι υπερήφανη γι’ αυτά που πέτυχα. Ότι συνέβαλα στη βελτίωση της ζωής άλλων ανθρώπων, ότι άνοιξα δρόμους στους νεότερους, ότι προσέφερα στη χώρα μου. Ταυτόχρονα, κάνω πάντα δημιουργικά όνειρα για το μέλλον και προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε μέρα, κάθε στιγμή της διαδρομής μου".

Φωτογραφίες: Yannis Bournias (This Is Not Another Agency*) , Fashion Editor: Νατάσα Λιονάκη

