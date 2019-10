Sylvia Plath | Η ποιήτρια που έγινε γνωστή για την ειλικρινή της πρόζα και τη μάχη της με την κατάθλιψη

Η Αμερικανίδα συγγραφέας Sylvia Plath θα γινόταν 87 την Κυριακή και η Google τίμησε τη μνήμη της με ένα υπέροχο Doodle που κατάφερε να αποτυπώσει τη βαθιά συναισθηματική δουλειάς της.

Η ειλικρινής ποίηση και πρόζα της άγγιξε πολλές διαφορετικές γενιές θαυμαστών της και βοήθησε αρκετούς να κατανοήσουν τη ψυχική ασθένεια. Το Doodle, που παρουσιάζει τη συγγραφέα σε μία χειμωνιάτικη σκηνή, να γράφει πρόχειρα, κάνοντας αναφορά στο ποίημα "Spinster". How se longed for winter then!

Αναφερόμενη στη δική της ψυχική υγεία, η Plath είπε κάποτε: "Είναι σαν η ζωή μου να διαπερνάται μαγικά από δύο ηλεκτρικά ρεύματα: χαρούμενα θετική και απελπιστικά αρνητική. "Οποιοδήποτε τρέχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, κυριαρχεί και την πλημμυρίζει". Η Sylvia Plath θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές συγγραφείς που εξέλιξε το είδος της εξομολογητικής ποίησης και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το The Bell Jar, ένα ημι-αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που δημοσιεύθηκε λίγο πριν το θάνατό της.

Η Plath γεννήθηκε στη Βοστώνη το 1932 και ήταν κόρη ενός αυστηρού Γερμανού πατέρα. Το συγγραφικό της ταλέντο έγινε γρήγορα αντιληπτό και η συγγραφέας δημοσίευσε αρκετές δουλειές της, κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις. Επίσης, κατάφερε να ξεπεράσει ένα mental breakdown και να αποφοιτήσει από το Smith College με τιμητικές διακρίσεις. Ήταν παντρεμένη με δύο παιδιά, όταν πέθανε σε ηλικία 30 ετών αφαιρώντας μόνη της τη ζωή της. Το 1982, τιμήθηκε - μετά τον θάνατό της - με Pulitzer για την ποιητική της συλλογή.

Η δημιουργός του Google Doodle, Sophie Diao, δήλωσε: "Βρήκα το έργο της σαν μια πηγή ενδυνάμωσης και πραγματικά θαυμάζω πόσο σκληρά δούλευε. Έγραφε σχεδόν κάθε μέρα, ενώ ήταν νοικοκυρά και μητέρα, οργανώνοντας τα δικά της χρήματα και του συζύγου της και υποβάλλοντας αιτήσεις για επιχορηγήσεις και υποτροφίες ... ήταν σαφώς μία ενθουσιώδης γυναίκα".