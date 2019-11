Νάνσι Πελόζι | Η πιο ισχυρή γυναίκα στην Αμερική

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 η Νάνσι Πελόζι μονοπώλησε τα media λόγω της απόφασής της να ανακοινώσει τη διεξαγωγή έρευνας παραπομπής για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και νούμερο τρία στην πολιτική ιεραρχία ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόζι υπήρξε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη σε αυτό το αξίωμα, και μάλιστα για δύο συνεχόμενες θητείες, κάτι που είχε να συμβεί από το 1955. Η ίδια υποστηρίζει ότι η οικογένειά της δεν τη μεγάλωσε για να γίνει η πιο ισχυρή γυναίκα της χώρας, αλλά για να έχει πίστη στο Θεό. Αλλά στην Ουάσινγκτον αυτές τις ημέρες δεν είναι και τόσο εύκολο να διατηρήσει κανείς την πίστη του ούτε και την ευσπλαχνία του.

Από τη Maureen Dowd

Η Πελόζι αγωνίζεται για διαφάνεια και δικαιοσύνη, όπως την έμαθαν οι γονείς της, σε μια πολιτική σκηνή γεμάτη ψέματα, διαφθορά και ρατσισμό και με έναν πρόεδρο που δεν έφτασε στην κορυφή τηρώντας τις Δέκα Εντολές. Η Πελόζι είναι γνωστή για την αντιρατσιστική στάση της, τόσο από την αποκήρυξη των ρατσιστικών σχολίων του Τραμπ όσο και από τη φωτογράφησή της με τη σομαλικής καταγωγής Ιλχάν Ομάρ, επίσης μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην Πύλη Χωρίς Επιστροφή στην Γκάνα, το σημείο απ’ όπου έφευγαν οι σκλάβοι για τον Νέο Κόσμο.