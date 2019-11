Print VS Digital? Μπορεί τελικά το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο;

Ανήκω σε εκείνους που επιμένουν στην επαφή με το χαρτί. Μια επαφή που αφυπνίζει όραση, αφή, όσφρηση και ακοή. Στη γεύση το χάνουμε... Λες και η επαφή με το χαρτί λειτουργεί σαν χρονοκάψουλα που με πάει πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Όταν όλα ήταν ασφαλή και προστατευμένα. Και που η μυρωδιά χαρτιού ήταν αυτή του περιτυλίγματος του Μαγγιώρου (αγαπημένο μου κατάστημα παιχνιδιών) και της εφημερίδας του πατέρα μου.

Διαβάζω την έντυπη έκδοση των κυριακάτικων εφημερίδων, βιβλία στις διακοπές (ουδέποτε απέκτησα Kindle και ούτε σκοπεύω), σημειώνω σε χαρτιά γράφοντας με μολύβι –ακόμη απολαμβάνω τη μυρωδιά του όταν είναι φρεσκοξυσμένο– και μελετάω με τη δέουσα προσοχή τα πολυτελή εταιρικά περιοδικά, χαϊδεύοντας κάθε ανάγλυφο στοιχείο της εκτύπωσης και παρατηρώντας για ώρες την ποιότητα του χαρτιού τους. Ακόμα και όταν ανοίγω ένα καινούργιο άρωμα, πρώτα μυρίζω το χαρτόνι της συσκευασίας και μετά το ίδιο το προϊόν.

Συγκυριακά, η καριέρα μου ανέκαθεν είχε άμεση σχέση με το χαρτί. Και κάπως έτσι, αυτή η "σχέση" εξελίχθηκε και σε επαγγελματική. Μπορεί η οθόνη να κερδίζει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου, τόσο λόγω δουλειάς όσο και λόγω ψυχαγωγίας, ποτέ όμως δεν μπόρεσε να μου χαρίσει τη μαγεία της επαφής με το χαρτί. Ώσπου κάποια στιγμή μπήκαν στη ζωή μας τα digital μέσα. Sites, portals, social media άλλαξαν τον τρόπο δουλειάς μας, αλλά και τη σχέση του κοινού με την ενημέρωση. Κάθε είδους έντυπη έκδοση αντιμετωπίστηκε με τη συμπάθεια που κοιτάμε ένα μελλοθάνατο. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με την έλευση της τηλεόρασης, την εποχή που "οθόνη" ήταν μόνο ο κινηματογράφος και όλοι προέβλεπαν πως η τηλεόραση θα εξαφάνιζε την έβδομη τέχνη. Η ιστορία έδειξε πως υπάρχει χώρος και για τα δύο μέσα και ότι εξελίσσονται παράλληλα.

Η ιστορία έδειξε επίσης ότι τόσο το print όσο και το digital είναι εξίσου απαραίτητα και ότι το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Με τις ίδιες αξίες και την αισθητική που δημιουργούμε κάθε τεύχος του Harper’s Bazaar Greece, δημιουργήσαμε και το harpersbazaar.gr. Ένα website σύγχρονο, καλαίσθητο και με διεισδυτική ματιά, που απευθύνεται στις γυναίκες που έχουν κάνει το motto μας "Thinking Fashion" τρόπο ζωής.

Όπως λοιπόν θα έλεγε και η Diana Vreeland, "Why don’t you... follow us?"