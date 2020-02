Η ιέρεια της pop, η Celine Dion, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 31 Ιουλίου 2020 στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, "Courage World Tour" φέρνοντας στις αποσκευές τις αγαπημένες επιτυχίες καθώς και το νέο ομώνυμο άλμπουμ της.

Η Celine Dion είναι μία από τις πλέον αναγνωρισμένες σούπερ σταρ στην ιστορία της ποπ μουσικής. Έχει κατακτήσει πολλά βραβεία ήδη από την ηλικία των 18 ετών, κυριαρχώντας στα pop charts της δεκαετίας του 1990 και έχοντας πουλήσει σχεδόν 250 εκατομμύρια άλμπουμ κατά τη διάρκεια της 35χρονης καριέρας της. Έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy, δύο βραβεία Oscar, επτά American Music Awards, 20 Juno Awards (Καναδάς) και τον εντυπωσιακό αριθμό των 40 βραβείων Félix (Κεμπέκ). Το 2004 έλαβε το Diamond Award στα World Music Awards ως η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών ενώ το 2016 τα Billboard Music Awards την τίμησαν με το βραβείο Icon Award, για τη συνολική προσφορά της στη μουσική. Μέχρι σήμερα παραμένει αναμφισβήτητα μία από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες στον κόσμο.

Στις 15 Νοεμβρίου 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της, Courage, έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ στην αγγλική γλώσσα, "Love me Back to Life". Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται κομμάτια όπως τα "Imperfections", "Lying Down" και "Courage" τα οποία - μαζί με πολλά άλλα - θα απολαύσει το ελληνικό κοινό στη συναυλία της στην Ελλάδα στο πλαίσιο της "Courage World Tour". Στο τελευταίο της άλμπουμ αντιλαμβάνεται κανείς τη νέα δημιουργική κατεύθυνση της Celine που είναι ένα eclectic μείγμα από υπέροχες μπαλάντες αλλά και τραγούδια με πιο νευρώδεις ρυθμούς και τις χαρακτηριστικές συναισθηματικές εξάρσεις της.

Η ομώνυμη περιοδεία της Celine, "Courage World Tour", ξεκίνησε επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου στο Κεμπέκ και αποτελεί την πρώτη περιοδεία της στην Αμερική μετά από 10 χρόνια. Για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος. Το "Courage World Tour" θα σταματήσει σε σχεδόν 100 πόλεις παγκοσμίως. Ανάμεσά τους και η Αθήνα με την οποία δίνει ραντεβού την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.).

