Kill Bill 3 | Θα υπάρξει τελικά συνέχεια στο sequel;

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο Quentin Tarantino είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει μια τρίτη ταινία Kill Bill, προειδοποιώντας όμως τους θαυμαστές ότι μπορεί και να περιμένουν τρία χρόνια για να συμβεί. Τώρα, φαίνεται ότι αυτή η υπόσχεση είναι ακόμα σε καλό δρόμο, καθώς ο σκηνοθέτης βρίσκεται σε συζητήσεις με την Uma Thurman για τη συνέχεια του σίκουελ.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, η ηθοποιός Vivica A. Fox - η οποία υποδύθηκε μία από τις επίδοξες δολοφόνους της Beatrix Kiddo (Thurman), Vernita Green - είπε ότι θα ήταν ενθουσιασμένη με την προοπτική ενός Kill Bill: Volume 3. "Το τελευταίο που έχω ακούσει είναι ότι ο Tarantino και η Uma βρισκόντουσαν σε συζητήσεις και θα ήθελα πολύ να τα βρουν", αποκάλυψε η Fox. "Ο Quentin είναι καταπληκτικός με τις αναδρομές στο παρελθόν και ανακαλύπτει κάποιον τρόπο για να αναβιώσει τους χαρακτήρες του σε μια ταινία, οπότε ελπίζω πραγματικά ότι η Vernita Green θα πάρει εκδίκηση".

Στο Kill Bill: Volume 1, η Kiddo σκοτώνει την Green, παίρνοντας εκδίκηση, τέσσερα χρόνια μετά τη συμμετοχή της στη σφαγή στο Two Pines. Αμέσως μετά το θάνατο της Green, η κόρη της Niκki μπαίνει στο δωμάτιο και η Kiddo της λέει ότι αν θελήσει να την εκδικηθεί για τη δολοφονία της μητέρας της, θα την περιμένει. Η Fox πιστεύει ότι αυτή η ιστορία είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γυριστεί ακόμα η ταινία, λέγοντας στο The Hollywood Reporter: "Νομίζω ότι περιμένουν την κόρη της Vernita να μεγαλώσει".

Συζητώντας για την αυστηρή προπόνηση που έπρεπε να υπομείνουν οι ηθοποιοί πριν γυρίσουν το Kill Bill, η Fox είπε: "Θεέ μου, εκπαιδεύτηκα για έξι μήνες. Κυριολεκτικά πήγα από μέγεθος 8 σε μέγεθος 2. Ήταν έντονο και εξαντλητικό, αλλά μου άρεσε κάθε χτύπημα και μώλωπας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την τέταρτη και τελευταία ημέρα που μαγνητοσκοπήσαμε τον αγώνα - μέτρησα 30 μώλωπες στο σώμα μου και ήμουν περήφανη για κάθε έναν από αυτούς. Τους κέρδισα".

Ο Tarantino είχε δηλώσει ότι θα εγκατέλειπε τη σκηνοθεσία μετά από 10 ταινίες. Τεχνικά, το Once Upon A Time… In Hollywood ήταν η δέκατη ταινία του, αλλά το franchise του Kill Bill θεωρείται ευρέως ως μία ταινία.