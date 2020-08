Οι νικητές των φετινών τηλεοπτικών βραβείων BAFTA TV

Στην τελετή για την απονομή των τηλεοπτικών βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA TV) 2020 δεν υπήρχε ζωντανό κοινό, ούτε κόκκινο χαλί, αφού ήταν virtual, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

"Απόψε, τιμούμε κάποιους ανθρώπους, κρατώντας από αυτούς την απόσταση που ονειρευόμουν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Είναι λυπηρό που χρειάστηκε να προκύψει μια πανδημία για να επιβληθούν οι βασικές παράμετροι του προσωπικού χώρου", αστειεύτηκε ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Richard Ayoade.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν οι σειρές Chernobyl και Stath Lets Flats, αλλά και η Glenda Jackson που κέρδισε το πρώτο της BAFTA σε ηλικίας 84 ετών. O ηθοποιός και παραγωγός, Idris Elba, πήρε το ειδικό βραβείο BAFTA TV.

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο ήταν όταν ο… Κέρμιτ ο βάτραχος και η Miss Piggy από τα Muppet Show συνδέθηκαν για να παρουσιάσουν τους νικητές στην κατηγορία της κωμωδίας.

Η virtual τελετή απέσπασε πολύ θετικά σχόλια, με την εφημερίδα Daily Telegraph να σχολιάζει πως "αυτά τα BAFTA ήταν πολύ πιο ευχάριστα από τα κανονικά".

Δείτε αναλυτικά τους νικητές των βραβείων BAFTA TV:

Κωμωδία: TASKMASTER (Avalon Television/Dave)

Τρέχοντα προγράμματα: UNDERCOVER: INSIDE CHINA’S DIGITAL GULAG (EXPOSURE) (Hardcash Productions/ITV)

Δραματική σειρά: THE END OF THE F***ING WORLD (Clerkenwell Films, Dominic Buchanan Productions/Channel 4/Netflix)

Παρουσιαστής ψυχαγωγικού προγράμματος: MO GILLIGAN – The Lateish Show with Mo Gilligan (Expectation, Momo G/Channel 4)

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα: STRICTLY COME DANCING (BBC Studios/BBC One)

Γυναίκα σε κωμική σειρά: SIAN CLIFFORD – Fleabag – Two Brothers (Pictures/BBC Three)

Διεθνές πρόγραμμα: WHEN THEY SEE US (Participant Media, Tribeca Productions, Harpo Films, Array Filmworks/Netflix)

Α' ανδρικός ρόλος: JARED HARRIS – Chernobyl (Sister Pictures, The Mighty Mint, Word Games, HBO/Sky Atlantic)

Α’ γυναικείος ρόλος: GLENDA JACKSON – Elizabeth is Missing (STV Productions/BBC One)

Ζωντανό πρόγραμμα: BLUE PLANET LIVE (BBC Studios Natural History Unit, Open University, BBC Learning/BBC One)

Άνδρας σε κωμική σειρά: JAMIE DEMETRIOU – Stath Lets Flats (Roughcut TV/Channel 4)

Μίνι σειρά: CHERNOBYL (Sister Pictures, The Mighty Mint, Word Games, HBO/Sky Atlantic)

Ειδήσεις: HONG KONG PROTESTS (Sky News/Sky News)