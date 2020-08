5 φετινές σειρές του Netflix για να δείτε στις διακοπές

Η αλήθεια είναι ότι μες στην καραντίνα σίγουρα είδατε πολύ Netflix. Σε περίπτωση όμως που σας διέφυγαν κάποιες από τις φετινές τηλεοπτικές προσθήκες, που θεωρούνται ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα η πλατφόρμα στο πλαίσιο των σειρών μυθοπλασίας, τότε οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η κατάλληλη στιγμή για να τις ξεκινήσετε.

Unorthodox

Μία 19χρονη ονόματι Esty προσπαθεί να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της σκληροπυρηνικής κοινότητας των Χασιδιστών Εβραίων στο Γουίλιαμσμπεργκ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και να βρει τον δρόμο της - τη φωνή και τον δικό της τρόπο έκφρασης μακριά από τρομακτικά επικίνδυνα "πρέπει". Βασισμένο στην αυτοβιογραφία Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots της Deborah Feldman, το Unorthodox με την συγκλονιστική Shira Haas είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές που έχουν προβληθεί ποτέ στην πλατφόρμα του Netflix - η πρώτη σειρά στα γίντις που ενέταξε στο πρόγραμμά του.

The English Game

Ο δημιουργός του Downton Abbey, Julian Fellowes "γέννησε" μία σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αφορά την αρχή του ποδοσφαίρου στην Αγγλία του 19ου αιώνα, τότε που αποτελούσε κυρίως προνομίων των ανώτερων αστικών τάξεων. Η ιστορία τοποθετείται στον αγγλικό βορρά, εκεί όπου η Darwen, μία ερασιτεχνική -όπως κάθε άλλη- ομάδα φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη της εργατικής τάξης που θα κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας, που μέχρι τότε κέρδιζαν μόνο οι ομάδες των αριστοκρατών.

Hollywood

Αμέσως μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Χόλιγουντ προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του και η αμερικάνικη κινηματογραφική βιομηχανία να σταθεί ξανά στα πόδια της. Μία παρέα ηθοποιών προσπαθεί να πιάσει την καλή στη Μέκκα του σινεμά και αυτή είναι η ιστορία της δια χειρός του του σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού Ryan Murphy (Glee, American Horror Story).

Into the night

Πρόκειται για την πρώτη βελγικής παραγωγής σειρά του Netflix, η υπόθεση της οποίας -βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Πολωνού συγγραφέα μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας, Jacek Dukaj- φλερτάρει με την Αποκάλυψη και το τέλος του Κόσμου. Εστιάζει σε ένα καταστροφικό κοσμικό γεγονός που χτυπά τον πλανήτη Γη, με τις ακτίνες του ηλίου να σκοτώνουν κάθε έμβιο οργανισμό. Μοναδικοί επιζώντες είναι οι λιγοστοί επιβάτες και το πλήρωμα ενός αεροπλάνου που ταξιδεύουν μες στη νύχτα προκειμένου να αποφύγουν την ανατολή του ήλιου και να επιβιώσουν.

Caliphate

Μέχρι την εμφάνιση του κορονοϊού, ο χειρότερος αόρατος εχθρός που γνώριζε ο Δυτικός Κόσμος ήταν τα τρομοκρατικά χτυπήματα από ισλαμιστικές οργανώσεις: απρόσμενα, επικίνδυνα, αιματηρά, χωρίς να λογαριάζουν αμάχους. Στο Caliphate παρακολουθούμε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια το πώς ακριβώς στήνεται μία επιχείρηση του ISIS επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Πηγή: Esquire.com.gr